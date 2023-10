El like de Calleri sobre polémico comentario de Abel Ferreira: "No sé cuántos títulos ganaron..."

Jonathan Calleri se sumó a las burlas contra Palmeiras tras la reciente derrota por penales ante Boca Juniors en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el delantero argentino ahora en Sao Paulo apuntó principalmente contra el entrenador del ‘Verdao’: Abel Ferreira. Lo que reavivó la rivalidad entre ambos clubes brasileños.

El mensaje contra Abel Ferreira

La particular cargada del delantero con pasado xeneize tuvo lugar en su cuenta oficial de Twitter. El futbolista le dio like a una polémica frase del entrenador portugués y que atacaba justamente a Sao Paulo por no ganar campeonatos.

“Felicito al São Paulo. No sé cuántos títulos ganaron en el último año y medio”, expresó el entrenador de Palmeiras. Lo que llamó la atención ya que no pudo quedarse con la Copa de Brasil, Brasileirao ni la Libertadores.

Mientras que Sao Paulo logró ganar la Copa de Brasil y justamente eliminó al ‘Verdaa’ en cuartos de final. Por lo que el argentino aprovechó la cargada de los hinchas ‘Tricolor’. Lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Cabe consignar que ambos ya habían protagonizado un fuerte cruce en el último enfrentamiento. “Cada uno es de sangre caliente. Después me pidió disculpas. Son cosas que pasan dentro de la cancha. No tengo ningún problema con él”, reconoció Calleri sobre Ferreira.

¿Cuándo se juega la final de Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores la disputarán Boca Juniors, que eliminó a Palmeiras, y Fluminense, cuadro que dejó afuera a Inter de Porto Alegre. El partido de definición está fijado para el 4 de noviembre en el estadio Maracaná.