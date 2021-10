Una nueva edición de los combates en el octágono más famoso del mundo es el que se aproxima, en este caso con lo que será la presentación del UFC Fight Night, que en la edición UFC Vegas 40 tendrá como pelea estelar a Aspen Ladd frente a Norma Dumont. La pelea se podrá ver EN VIVO desde Latinoamérica por ESPN+ (incluye Estados Unidos) y Star+. Esta se podrá seguir EN DIRECTO en cualquier parte del mundo mediante UFC Fight Pass.

Originalmente, la ex Campeona de Peso Gallo Holly Holm iba a decir presente en este combate, sin embargo, una lesión privó de ver a la mencionada en el octágono y su puesto fue ocupado por Ladd. La nacida en California tiene un total de 10 peleas, donde 9 fueron victorias contra una sola caída. Su enfrentamiento más reciente ocurrió ante la rusa Yana Kunitskaya el 7 de diciembre de 2019, a quien batió por nocaut técnico mediante puñetazos.

Mientras que la retadora llega a esta cita con un registro de siete peleas, de las cuales seis culminaron con triunfos con una única derrota padecida. Hasta el momento, la brasileña de Belo Horizonte lleva dos combates ganados de forma consecutiva, siendo la más cercana la acontecida el 22 de mayo del presente año, el cual fue contra la canadiense Felicia Spencer en una decisión dividida por parte de los jueces.

+La previa entre Aspen Ladd y Norma Dumont

La cartelera completa de la UFC Fight Night

Estelares

Peso Pluma femenino: Aspen Ladd vs. Norma Dumont

Peso Pesado: Andrei Arlovski vs. Carlos Felipe

Peso Ligero: Jim Miller vs. Erick Gonzalez

Peso Mosca femenino: Manon Fiorot vs. Mayra Bueno Silva

Peso Medio: Julian Marquez vs. Jordan Wright

Preliminares

Peso Medio: Andrew Sanchez vs. Bruno Silva

Peso Wélter: Danny Roberts vs. Ramazan Emeev

Peso Mosca femenino: Lupita Godinez vs. Luana Carolina

Peso Pluma: Nate Landwehr vs. Ľudovít Klein

Peso Gallo: Danaa Batgerel vs. Brandon Davis

Peso Paja femenino: Istela Nunes vs. Ariane Carnelossi

Aspen Ladd vs. Norma Dumont: ¿cuándo y a qué hora ver la UFC Fight Night?

El combate Aspen Ladd vs. Norma Dumont se llevará a cabo HOY, sábado 16 de octubre, en el UFC Apex de Las Vegas, por el UFC Vegas 40 de la nueva edición de la UFC Fight Night.

Horario por país de las estelares

Argentina: 20:00

Bolivia: 19:00

Brasil: 20:00

Chile: 20:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

España: 01:00 (domingo)

Estados Unidos: 16:00 PT y 19:00 ET

México: 18:00

Paraguay: 19:00

Perú: 18:00

Uruguay: 20:00

Venezuela: 19:00

Horario por país de las preliminares

Argentina: 17:00

Bolivia: 16:00

Brasil: 17:00

Chile: 17:00

Colombia: 15:00

Ecuador: 15:00

España: 22:00

Estados Unidos: 13:00 PT y 16:00 ET

México: 15:00

Paraguay: 16:00

Perú: 15:00

Uruguay: 17:00

Venezuela: 16:00

Aspen Ladd vs. Norma Dumont: ¿cómo ver la UFC Fight Night?

La pelea principal y el resto de los combates de la jornada serán transmitidos EN VIVO y ONLINE para Latinoamérica a través de Star+ y ESPN+, que también emitirá la UFC Fight Night para Estados Unidos. Además, se televisará por DAZN para España, mientras que se podrá seguir desde cualquier país del planeta por UFC Fight Pass.