Queda cada vez menos tiempo para lo que será un gran espectáculo dentro del octágono más importante del mundo. Yéndose directamente a la batalla estelar, Charles Oliveira peleará ante Dustin Poirier en UFC 269 cuyo lugar de disputa es el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El mencionado tendrá lugar HOY, sábado 11 de diciembre, sabiendo que absolutamente todas las peleas estelares contarán con la emisión EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica por Star+. Mientras que en Estados Unidos lo dará ESPN +, en tanto que vía ONLINE aparece UFC Fight Pass para emitir para todo el mundo.

Arrancamos por el hombre que defenderá por primera vez el cinturón, sabiendo que el brasileño logró el mismo en el día 15 de mayo del presente año, cuando superó a Michael Chandler por nocaut técnico de golpes. El registro de Oliveira es de 31 victorias con ocho caídas y una sin resultado definido en 40 peleas ejercidas, sabiendo que lleva nueve triunfos consecutivos actualmente.

Del otro lado se hace presente un hombre que intentará obtener el primer título de su carrera dentro de la empresa. En este caso, Poirier posee un total de 35 combates, de las cuales 28 las ganó ante las seis restantes que perdió y una sola sin definir el resultado. El norteamericano de la ciudad de Lafayette, Louisiana, no se presenta en el octágono desde el 10 de julio del corriente año, cuando le ganó por segunda vez consecutiva a Conor McGregor por un nocaut técnico a causa de la detención médica ejercida hacia su rival.

Cartelera completa del UFC 269

Estelares

Título de Peso Ligero: Charles Oliveira (c) vs. Dustin Poirier

Título de Peso Gallo Femenino: Amanda Nunes (c) vs. Julianna Peña

Peso Welter: Geoff Neal vs. Santiago Ponzinibbio

Peso Mosca: Kai Kara-France vs. Cody Garbrandt

Peso Gallo: Raulian Paiva vs. Sean O’Malley

Preliminares

Peso Pluma: Josh Emmett vs. Dan Ige

Peso Gallo: Dominick Cruz vs. Pedro Munhoz

Peso Pesado: Augusto Sakai vs. Tai Tuivasa

Peso Medio: Jordan Wright vs. Bruno Silva

Pre-Preliminares

Peso Medio: André Muniz vs. Eryk Anders

Peso Mosca Femenino: Erin Blanchfield vs. Miranda Maverick

Peso Mosca: Alex Perez vs. Matt Schnell

Peso Pluma: Ryan Hall vs. Darrick Minner

Peso Gallo: Randy Costa vs. Tony Kelley

Peso Mosca Femenino: Gillian Robertson vs. Priscila Cachoeira

Horario por país de las estelares

México: 21:00 horas

Costa Rica: 21:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Panamá: 22:00 horas

Perú: 22:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Argentina: 00:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Brasil: 00:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Chile: 00:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Paraguay: 00:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Uruguay: 00:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET

España: 04:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Horario por país de las preliminares

México: 19:00 horas

Costa Rica: 19:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Panamá: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas PT y 20:00 horas ET

España: 02:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Horario por país de las pre-preliminares

México: 17:15 horas

Costa Rica: 17:15 horas

Colombia: 18:15 horas

Ecuador: 18:15 horas

Panamá: 18:15 horas

Perú: 18:15 horas

Bolivia: 19:15 horas

Venezuela: 19:15 horas

Argentina: 20:15 horas

Brasil: 20:15 horas

Chile: 20:15 horas

Paraguay: 20:15 horas

Uruguay: 20:15 horas

Estados Unidos: 15:15 horas PT y 18:15 horas ET

España: 00:15 horas (domingo 12 de diciembre)

UFC 269: ¿cómo ver todas las peleas?

Las peleas estelares se podrán observar EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica a través de STAR+, mientras que en Estados Unidos lo emitirá ESPN +. Además, se podrá ver ONLINE desde cualquier país del planeta a través de UFC Fight Pass. En España lo puedes ver en DAZN. Ahora, las peleas preliminares, desde Latinoamérica, podrán disfrutarse por las pantallas de ESPN 2, STAR Action y STAR+.