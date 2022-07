Tras lo que fue el desarrollo del Money in the Bank, la WWE ya tiene confirmado el desarrollo del próximo evento Pay-Per-View y la importancia del mismo.

Dentro de lo que es una de las empresas más importantes a nivel lucha libre como lo es la WWE, la mencionada se caracteriza por brindar uno de los shows a resaltar. Lo que acaba de acontecer en el último fin de semana fue Money in the Bank, la cual contó con algunos resultados más que destacados.

En lo que fuera el combate por el contrato titular que ejerce Money in the Bank, finalmente Theory derrotó a Seth Rollins, Omos, Sami Zayn, Drew McIntyre, Sheamus, Riddle y Madcap Moss. Mientras que en las mujeres la vencedora fue Liv Morgan, hecho logrado frente a Lacey Evans, Alexa Bliss, Raquel Rodríguez, Asuka, Shotzi y Becky Lynch.

Después del desempeño del evento, nos empezamos a preguntar qué es lo que sigue en la WWE a nivel Pay-Per-View (pague por ver), sabiendo que además de ya ser conocido qué tendrá lugar, también es de público conocimiento la importancia que este tiene en el calendario de World Wrestling Entertainment.

+WWE: ¿Cuál es el próximo evento y por qué es importante?

Lo que sigue en la vida de la WWE es nada menos que SummerSlam. ¿Por qué es tan importante? Porque el evento es considerado uno de los "cuatro grandes" en la historia de la marca, junto con Royal Rumble, Wrestlemania y Survivor Series. El término de los cuatro grandes se dio a conocer debido a que son los más antiguos en la actualidad de la empresa.

Summerslam, cuya primera edición ocurrió en el año 1988, es el segundo en importancia por detrás de Wrestlemania y cuya característica principal es ser "La Fiesta más Grande del Verano", pero tendrá una particularidad inesperada en 34 eventos hechos: por primera vez en la historia tendrá lugar en julio, más precisamente el 30, cuando siempre lo hizo en el mes de agosto.

El Nissan Stadium de Tennessee es la sede que albergará el espectáculo que ya tiene el gran evento estelar, con Roman Reigns defendiendo el cinturón contra Brock Lesnar en un Last Man Standing (último hombre de pie) por el Campeonato Universal Indiscutible de la WWE. Además, el anteriormente mencionado Theory haría valer su valija de Money in the Bank para inesperadamente ejercer una segunda lucha por el título, en el instante en que culmine el primero.