Gran jornada la que se va a estar desarrollando en el mundo de la UFC. Dentro de lo que será la edición del UFC Fight Night, o también denominado como UFC Vegas 36, a efectuarse este sábado 4 de septiembre, la pelea estelar será protagonizada por Derek Brunson vs. Darren Till, luchadores que pertenecen a la categoría de peso mediano. Para poder seguir esta gran jornada de muchas peleas lo debes hacer, desde Latinoamérica, por la pantalla de ESPN + y STAR Plus, aunque también lo podrás ver de forma ONLINE por UFC Fight Pass según tu país.

Dentro de lo que serán los peleadores estelares, Derek Brunson es un hombre de Carolina del Norte que actualmente ostenta un récord de 22 victorias en las 29 peleas que disputó desde su comienzo en la categoría el 22 de mayo de 2010. Además, el estadounidense acumula cuatro triunfos consecutivos hasta el momento. Fue la lucha ante su compatriota Kevin Holland, efectuado el 20 de marzo de 2021, la última disputa que lo tuvo como protagonista y el cual se definió por decisión unánime de los jueces.

Mientras que su oponente, Darren Till, es un inglés que ostenta 18 triunfos con 3 caídas y un empate en las 22 peleas llevadas a cabo hasta el momento desde que comenzó su etapa en MMA el 23 de febrero de 2013. Ahora bien, el nacido en la ciudad de Liverpool no tiene un combate desde el 26 de julio de 2020, cuando cayó también ante el australiano Robert Whittaker también por una definición de unanimdad por parte de los jueces.

+Derek Brunson vs. Darren Till: disfruta la previa de la pelea principal de este UFC Fight Night

La cartelera completa del UFC Fight Night del 4 de septiembre

Estelares

Peso mediano: Derek Brunson vs. Darren Till

Peso pesado: Tom Aspinall vs. Sergei Pavlovich

Peso mosca: Alex Perez vs. Matt Schnell

Peso mosca femenino: Ariane Lipski vs. Mandy Bohm

Peso semipesado: Modestas Bukauskas vs. Khalil Rountree Jr.

Peso ligero: Paddy Pimblett vs. Luigi Vendramini

Preliminares

Peso mosca femenino: Molly McCann vs. Ji Yeon Kim

Peso gallo: Jack Shore vs. Said Nurmagomedov

Catchweight: Julian Erosa vs. Charles Jourdain

Peso wélter: Alex Morono vs. David Zawada

Peso gallo: Jonathan Martinez vs. Marcelo Rojo

Derek Brunson vs. Darren Till: ¿cuándo y a qué hora pelean en la UFC Fight Night?

El combate Derek Brunson vs. Darren Till se llevará a cabo este sábado 4 de septiembre desde el UFC APEX que reside en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

Horario por país

Preliminares

Argentina: 20:00

Bolivia: 19:00

Brasil: 20:00

Chile: 19:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

Estados Unidos: 16:00 PT y 19:00 ET

España: 01:00 (domingo)

México: 18:00

Paraguay: 19:00

Perú: 18:00

Uruguay: 20:00

Venezuela: 19:00

Estelares

Argentina: 23:00

Bolivia: 22:00

Brasil: 23:00

Chile: 22:00

Colombia: 21:00

Ecuador: 21:00

Estados Unidos: 19:00 PT y 22:00 ET

España: 04:00 (domingo)

México: 21:00

Paraguay: 22:00

Perú: 21:00

Uruguay: 23:00

Venezuela: 22:00

Derek Brunson vs. Darren Till: ¿dónde ver la pelea por la UFC Fight Night?

La pelea se podrá observar EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica y Estados Unidos a través de STAR Plus y ESPN +. Además, se podrá ver ONLINE desde cualquier país del planeta a través de UFC Fight Pass.