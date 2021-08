El legado de Paula Pareto para el olimpismo argentino fue enorme. La Peque se retiró tras Tokio 2020 con dos medallas en su haber, la de bronce en Pekín 2008 y la dorada en Río 2016. La judoca se despidió en el repechaje en la cita de la capital japonesa y allí emocionó al ambiente del deporte al anunciar su retiro.

En un diálogo con el periodista Julián Mozo, en el marco de la actividad social del programa Huella Saint-Gobain, la argentina destacó las sensaciones de su último tiempo como profesional: "Siento que ya di todo, como dije en Tokio, que no tengo más. Los últimos meses no fueron fáciles. No digo que los sufrí, pero ya no era como antes. Los dolores, las lesiones, el tiempo sin dormir bien, los viajes… No es fácil soportar todo eso, te va costando mentalmente. Di todo y un poco más".

La ex atleta de San Fernando comentó que ahora le dará paso al máximo a la medicina, actividad por la que siempre fue reconocida al combinar ser una deportista de elite mundial, con estudiar esa exigente carrera. Incluso, según cuenta Mozo, La Peque rindió Traumatología y Ortopedia en la Villa Olímpica y por eso está aún más cerca de terminar la residencia.

Además de su carrera de médica, Pareto encontró vocación en la ayuda social, colaborando con el programa Huella Saint-Gobain, además de participar consiguiendo beneficios para el comedor Los Pepitos, en el que también ayudaba Braian Toledo antes de su triste fallecimiento.

Braian Toledo y Paula Pareto en Los Pepitos.

"Te reconforta, te hace sentir bien, porque ves que tu imagen, todo lo que hiciste, tiene una utilidad que va más allá de lo deportivo. Es hermoso poder dejar algo en la comunidad, dejar esa huella de la que habla el programa. Y, además, te sirve para tomar dimensión y ver la vida desde otra perspectiva", resaltó sobre participación en el programa solidario.

Su retiro como profesional termina una exitosa etapa en el judo, con dos medallas olímpicas, un título mundial, tres medallas en Juegos Panamericanos y seis coronas en el Panamericano de la disciplina, pero La Peque continuará dejando su granito en otros ámbitos.