En medio de las lesiones, Rafael Nadal se las está arreglando para transitar una enorme temporada. El de Manacor ya se impuso en Australian Open y en Roland Garros y está intentando continuar con la racha de Grand Slams en Wimbledon.

Este jueves, el segundo favorito para ganar el título avanzó a la tercera ronda al derrotar al lituano Ricardas Berankis (106°) por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3. El sábado buscará el pasaje a los octavos de final cuando se enfrente al italiano Lorenzo Sonego (54°).

Tras su triunfo, Nadal reveló que pensó en dejar la actividad recientemente y sorprendió al mundo: "Hace un par de semanas estuve cerca de eso (de retirarse). Ahora no me siento de ese modo. Esa es mi filosofía. Nunca le tuve miedo a ese día".

Y se extendió en la conferencia de prensa compartida por ESPN: "Creo que tengo una vida muy feliz fuera del tenis, aunque es una parte muy importante de los últimos 30 años. Tengo muchas otras cosas que me gusta hacer. No me preocupa eso, pero cuando ese día llegue va a ser un cambio"

"Es normal que las personas hablen del retiro de los grandes atletas porque de alguna manera estuvieron por mucho tiempo en la cima del juego de los deportes más populares. Se vuelven parte de la vida de muchas personas. Me pasa a mí también con futbolistas y golfistas. La gente pensará lo mismo que yo como fanático cuando Federer, Djokovic, cualquier otro deportista o yo no estemos jugando. Forman parte de la vida diaria de la gente porque son una inspiración", cerró.