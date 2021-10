Gran cita es la que va a estar desarrollándose en el día de la fecha, ya que se trata de un nuevo evento numérico con disputa de contiendas a tener en cuenta. El UFC 267 tendrá la estelar de Jan Blachowicz ante Glover Teixeira en el día de HOY, sábado 25 de septiembre, con el Etihad Arena de la ciudad de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos como sede. Hay que decir que todas las peleas estelares contarán con la emisión EN VIVO y EN DIRECTO de STAR + hacia Latinoamérica, aunque ESPN + lo hará para Estados Unidos, además de se que se podrá mirar ONLINE por UFC Fight Pass desde todos los países.

Comenzamos por el hombre que se consagró como campeón el día 27 de septiembre de 2020. Blachowicz posee un récord de 28 triunfos con ocho caídas en el total de 36 combates efectuados. También hay que decir que el defensor del título lleva una racha de cinco victorias consecutivas, sabiendo que lo más reciente fue la primera contienda exitosa con el cinturón puesto. Esa misma fue ante el nigeriano Israel Adesanya el 6 de marzo del 2021 vía decisión unánime de los jueces.

Vamos por quien intentará quedarse con la corona intentando dar el golpe, hombre de 42 años que quiere echar más que nunca su experiencia de 39 combates, de los cuales 32 los pudo ganar además de tener las siete derrotas restantes. Teixeira, de nacimiento en la ciudad brasileña de Sobrália, también tiene cinco triunfos consecutivos, resaltando que la más cercana ocurrió ante su compatriota Thiago Santos por el abandono de este último producto de la estrangulación desnuda. La misma aconteció el 7 de noviembre de 2020

+Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira | Fecha, horario y TV para mirar EN DIRECTO la pelea por el UFC 267 desde los Emiratos Árabes Unidos

Dentro de las peleas que estarán antecediéndolo, la batalla co-estelar también será por un título y es el del campeón interino de los Peso Gallo. Allí es cuando Petr Yan, el peleador ruso que cedió el título por descalificación (rodilla ilegal) ante Aljamain Sterling en UFC 259, peleará contra el polaco Cory Sandhagen, el norteamericano que buscará dar el golpe. El ganador puede tener el boleto asegurado para ir a retar a Sterling.

+Grandes movimientos de los protagonistas del UFC 267

Cartelera completa del UFC 267

Estelares

Campeonato de Peso Semipesado: Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira

Campeón interino de Peso Gallo: Petr Yan vs. Cory Sandhagen

Peso Ligero: Islam Makhachev vs. Dan Hooker

Peso Pesado: Alexander Volkov vs. Marcin Tybura

Peso Wélter: Li Jingliang vs. Khamzat Chimaev

Peso Semipesado: Magomed Ankalaev vs. Volkan Oezdemir

Preliminares

Peso Mínimo: Amanda Ribas vs. Virna Jandiroba

Peso Pluma: Ricardo Ramos vs. Zubaira Tukhugov

Peso Medio: Albert Duraev vs. Roman Kopylov

Peso Wélter: Elizeu Dos Santos vs. Benoit Saint-Denis

Peso Semipesado: Shamil Gamzatov vs. Michal Oleksiejczuk

Peso Pluma: Makwan Amirkhani vs. Lerone Murphy

Peso Medio: Hu Yaozong vs. Andre Petroski

Peso Ligero: Magomed Mustafaev vs. Damir Ismagulov

Peso Mosca: Tagir Ulanbekov vs. Allan Nascimento

Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira: ¿cuándo y a qué hora ver el UFC 267?

La pelea Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira se llevará a cabo HOY, sábado 30 de octubre, en el Etihad Arena de Emiratos Árabes Unidos, por el UFC 267.

Horario de las estelares

Argentina: 15:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Costa Rica: 12:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

España: 20:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas PT y 14:00 horas ET

México: 13:00 horas

Panamá: 13:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Perú: 13:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Horario de las preliminares

Argentina: 11:30 horas

Bolivia: 10:30 horas

Brasil: 11:30 horas

Chile: 11:30 horas

Colombia: 09:30 horas

Costa Rica: 08:30 horas

Ecuador: 09:30 horas

España: 16:30 horas

Estados Unidos: 07:30 horas PT y 10:30 horas ET

México: 09:30 horas

Panamá: 09:30 horas

Paraguay: 10:30 horas

Perú: 09:30 horas

Uruguay: 11:30 horas

Venezuela: 10:30 horas

Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira: ¿qué canal transmite el UFC 267?

El UFC 267 será transmitido EN VIVO y ONLINE para Latinoamérica por ESPN 2 (preliminares) y Star+ (estelares en exclusiva). Además, se emitirá EN DIRECTO para Estados Unidos a través de ESPN+, mientras que se podrá seguir desde diferentes regiones del planeta por UFC Fight Pass.