Jan Blachowicz y Glover Teixeira afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este sábado 30 de octubre en el marco de la pelea estelar del UFC 267. El combate pondrá en juego el cinturón de los pesos semipesados (205 libras) y se llevará cabo en el Etihad Arena, que se encuentra ubicado en la ciudad de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

El polaco expondrá el título por segunda ocasión. La primera vez que defendió la corona fue el pasado 6 de marzo, cuando derrotó al nigeriano Israel Adesanya. Con anterioridad, se quedó con el rótulo de campeón al vencer al estadounidense Dominick Reyes el 26 de septiembre de 2020. Por lo tanto, Blachowicz posee un récord de 28 victorias y ocho caídas durante su carrera.

El brasileño, por su parte, buscará coronarse en la categoría en su segundo intento, ya que fue superado por el estadounidense Jon Jones en su primera incursión en 2014. En este escenario, intentará continuar por la senda de la victoria tras imponerse sobre su compatriota Thiago Santos el último 7 de noviembre. Hasta el momento, registra 32 victorias y siete derrotas.

Cartelera completa del UFC 267

Estelares

Peso Semipesado: Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira

Peso Gallo: Petr Yan vs. Cory Sandhagen

Peso Ligero: Islam Makhachev vs. Dan Hooker

Peso Pesado: Alexander Volkov vs. Marcin Tybura

Peso Wélter: Li Jingliang vs. Khamzat Chimaev

Peso Semipesado: Magomed Ankalaev vs. Volkan Oezdemir

Preliminares

Peso Mínimo: Amanda Ribas vs. Virna Jandiroba

Peso Pluma: Ricardo Ramos vs. Zubaira Tukhugov

Peso Medio: Albert Duraev vs. Roman Kopylov

Peso Wélter: Elizeu Dos Santos vs. Benoit Saint-Denis

Peso Semipesado: Shamil Gamzatov vs. Michal Oleksiejczuk

Peso Pluma: Makwan Amirkhani vs. Lerone Murphy

Peso Medio: Hu Yaozong vs. Andre Petroski

Peso Ligero: Magomed Mustafaev vs. Damir Ismagulov

Peso Mosca: Tagir Ulanbekov vs. Allan Nascimento

Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira: ¿cuándo y a qué hora ver el UFC 267?

La pelea Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira se llevará a cabo este sábado 30 de octubre, en el Etihad Arena de Emiratos Árabes Unidos, por el UFC 267.

Horario de las estelares

Argentina: 15:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Costa Rica: 12:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

España: 20:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas PT y 14:00 horas ET

México: 13:00 horas

Panamá: 13:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Perú: 13:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Horario de las preliminares

Argentina: 11:30 horas

Bolivia: 10:30 horas

Brasil: 11:30 horas

Chile: 11:30 horas

Colombia: 09:30 horas

Costa Rica: 08:30 horas

Ecuador: 09:30 horas

España: 16:30 horas

Estados Unidos: 07:30 horas PT y 10:30 horas ET

México: 09:30 horas

Panamá: 09:30 horas

Paraguay: 10:30 horas

Perú: 09:30 horas

Uruguay: 11:30 horas

Venezuela: 10:30 horas

Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira: ¿qué canal transmite el UFC 267?

El UFC 267 será transmitido EN VIVO y ONLINE para Latinoamérica por ESPN (preliminares) y Star+ (estelares en exclusiva). Además, se emitirá EN DIRECTO para Estados Unidos a través de ESPN+, mientras que se podrá seguir desde diferentes regiones del planeta por UFC Fight Pass.