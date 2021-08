En el UFC APEX, ubicado en la ciudad de Las Vegas, Jared Cannonier y Kelvin Gastelum se enfrentarán este sábado 21 de agosto en el marco del UFC Fight Night. El combate de peso mediano será el evento principal del UFC Vegas 34 y contará con cinco asaltos.

Cannonier, de 37 años y conocido como The Killa Gorilla, desembarca en la pelea con un récord de 13 victorias (nueve por KO) y cinco derrotas. El nacido en Dallas, que se ubica en la tercera posición del ranking de su categoría, realizó su última presentación el pasado 24 de octubre, cuando perdió por decisión unánime contra Robert Whittaker.

Mientras que Gastelum, de 29 años, llega con registros favorables, pero buscará mejorar las estadísticas personales. Hasta el momento, suma 17 triunfos (seis por KO) y siete caídas. El oriundo de San José, que se encuentra en el noveno lugar del escalafón, tuvo su última aparición el pasado 17 de abril, cuando venció a Whittaker por decisión unánime.

La cartelera completa del UFC Fight Night del 21 de agosto

Estelares

Peso mediano: Jared Cannonier y Kelvin Gastelum

Peso ligero: Clay Guida vs. Mark Madsen

Peso completo: Parker Porter vs. Chase Sherman

Peso ligero: Vinc Pichel vs. Austin Hubbard

Peso mosca femenino: Cortney Casey vs. Liana Jojua

Peso mosca: Alexandre Pantoja vs. Brandon Royval

Preliminares

Peso gallo: Mana Martinez vs. Jesse Strader

Peso semipesado: Fabio Cherant vs. William Knight

Peso pluma: Austin Lingo vs. Luis Saldana

Peso gallo: Brian Kelleher vs. Domingo Pilarte

Peso wélter: Ramiz Brahimaj vs. Sasha Palatnikov

Peso gallo: Bea Malecki vs. Josiane Nunes

Peso ligero: Ignacio Bahamondes vs. Roosevelt Roberts

Peso mediano: Abdul Razak Alhassan vs. Antonio Braga Neto

Jared Cannonier vs. Kelvin Gastelum: ¿cuándo y a qué hora pelean en la UFC Fight Night?

El combate Jared Cannonier vs. Kelvin Gastelum se llevará a cabo este sábado 21 de agosto en el UFC APEX, ubicado en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

Horario por país

Preliminares

Argentina: 20:00

Bolivia: 19:00

Brasil: 20:00

Chile: 19:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

Estados Unidos: 16:00 PT y 19:00 ET

México: 18:00

Paraguay: 19:00

Perú: 18:00

Uruguay: 20:00

Venezuela: 19:00

Estelares

Argentina: 23:00

Bolivia: 22:00

Brasil: 23:00

Chile: 22:00

Colombia: 21:00

Ecuador: 21:00

Estados Unidos: 19:00 PT y 22:00 ET

México: 21:00

Paraguay: 22:00

Perú: 21:00

Uruguay: 23:00

Venezuela: 22:00

Jared Cannonier vs. Kelvin Gastelum: ¿dónde ver la pelea por la UFC Fight Night?

La pelea se podrá observar EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica y Estados Unidos a través de ESPN +. Además, se podrá ver ONLINE desde cualquier país del planeta a través de UFC Fight Pass.