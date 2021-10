Hace unos días, la abanderada en la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Tandara Caixeta expresó su disconformidad dado que la Confederación Brasilera de Voleibol permite mujeres trans en sus ligas. Ahora, para no desentonar, le tocó a un hombre. En este caso, Maurício Souza, jugador de la Selección brasilera, quien realizó una publicación irónica (hiriente y fuera de lugar, también) para la comuniad LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer) sobre la bisexualidad de un Superhéroe.

Lo hizo en su cuenta de Instagram, a partir de un comentario homofóbico luego del anuncio de DC que indicó que Superman será bisexual en la nueva entrega de sus cómics, la que se publicará en noviembre próximo.

"Ah, es sólo un dibujo, no es gran cosa... Continuemos así y vamos a ver dónde terminamos", escribió el campeón olímpico en los Juegos de Río 2016. Sus palabras, esgrimidas hace dos semanas (el 12 de octubre pasado) causaron el repudio los sponsors de su equipo, el Minas Tenis Club, como así también de sus propios compañeros y colegas.

Ahora, el central de 33 años (29 de septiembre de 1988) fue suspendido por su club. En verdad, fue multado y apartado del resto del plantel luego de que Gerdau y Fiat, marcas que lo patrocinan, presionaran públicamente a las autoridades de la institución para que se tomaran medidas al respecto. "El Minas Tenis Club refuerza que no acepta y no aceptará manifestaciones intolerantes de cualquier tipo y que intensificará campañas internas en favor de la diversidad, el respeto y la unión, por ser causas importantes y alineadas con los valores institucionales", señaló el club en un comunicado.

Los dichos de Souza abrieron algo así como una grieta. Algunos jugadores se pronunciaron a su favor. Pero otros, entre ellos Douglas Souza, compañero de la Selección, criticó su comentario homofóbico y le contestó a través de sus redes sociales. "¿Es curioso que no me 'volví heterosexual' viendo a superhéroes masculinos besando mujeres? ... Si una imagen así te preocupa, lo siento pero tengo una novedad para tu frágil heterosexualidad jaja Habrá beso, sí. Gracias DC por pensar en representarnos a todos y no solo a una parte", le espetó Douglas. Y Maurício, que al cierre de esta nota no había borrado su publicación, le replicó: “Me quedo con mis creencias, valores e ideas”.

Otro que salió al cruce fue TJ DeFalco, jugador de la Selección estadounidense que estuvo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, quien escribió en una historia de Instagram: “Pensé que ya estábamos más allá de esto, pero parece que no... Qué vergüenza”.