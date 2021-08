El momento del adiós para gran parte de la generación más exitosa de la Selección Española de Baloncesto ha llegado y aunque no es el final que hubiesen esperado, las muestras de agradecimiento ya se sienten en aquel país. Tras perder el partido de cuartos de final en Tokio 2020 ante Estados Unidos, los hermanos Marc y Pau Gasol anunciaron su retiro del seleccionado español.

Son momentos de emoción es España ante el final de una pequeña enorme parte del éxito en este siglo para el baloncesto masculino español. Pau Gasol anunció su decisión, confirmando lo que era un secreto a voces antes del comienzo de estos Juegos Olímpicos. Pero en su decisión, también lo acompañó su hermano Marc, quien también decide ponerle punto final a su ciclo en el seleccionado.

"Es el momento de bajar de la atracción a la que hemos subido hace muchos años. Hemos tenido una gran suerte, pero es el momento de dejar a la nueva generación que se suba, que disfrute y que tengan su propia experiencia", expresó Marc Gasol luego de la derrota de España por 95-81 este martes, en declaraciones a la Cadena COPE.

En tanto, Pau Gasol decidió dejar un mensaje mucho más extendido respecto al punto final de su carrera en la Selección de España tras haber disputado sus quintos Juegos Olímpicos. "Independientemente del resultado final es el último partido con este gran equipo. Una lástima no haber podido ganar. Ahora toca desconectar y hablar con la familia si merece la pena seguir jugando al baloncesto o si debería dar un paso a un lado a otros desafíos", manifestó, también poniendo en duda su continuidad en el básquet profesional.

"Es el momento del reconocimiento a este equipo después de tantos años. Nos gustaría haber ganado todos los campeonatos y todas las medallas, pero no funciona así. Muy orgulloso del equipo y agradecido por volver a estar aquí después de lo que he pasado y eso ya es un gran éxito. Ya tendremos tiempo de mirar atrás y digerir todo. Me habría gustado ganar a Estados Unidos porque habría sido algo extraordinario. No hemos tenido la suerte dentro de la competición que se necesita a veces para poder avanzar", cerró Pau.