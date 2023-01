Vivir un Juego Olímpico es, sin dudas, una experiencia para toda la vida. Mucho más en tiempos de deportes mercantilizados a través del marketing global. Con ello, París 2024 (desde el viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto) se prepara para mostrar por tercera ver a la Ciudad de la Luz como centro del mundo del deporte.

Desde el martes pasado se encuentran disponibles entradas de lujo para hacer de la experiencia olímpica un hecho majestuoso, algo nunca antes ofrecido por ninguna otra cita olímpica.

Los distintos paquetes VIP incluyen entradas garantizadas para las jornadas deportivas y una amplia gama de facilidades como hoteles, transporte y actividades en los lugares de competencia. Todo, alrededor de la siempre colosal París.

Esta nueva opción se suma como la alternativa más costosa a la ya disponible desde el 1 de diciembre último. Con los pases VIP, los compradores acceden a un servicio integral en la logística para su estadía en sede de los Juegos 2024.

Las opciones de lujo:

Por ejemplo, un paquete categoría tres estrellas para dos noches, con estadía en hotel en la zona de La Défense, transporte público libre y tickets para boxeo y golf sale 1.490 euros. Al tiempo que una opción aún más lujosa con hotel cinco estrellas por seis noches, transfer desde y hasta el aeropuerto, una tarjeta para acceder a las principales atracciones turísticas, transporte privado y tickets para la ceremonia inaugural, esgrima, arquería, judo, equitación y beach volley cuesta 23.660 euros.

Además, todos aquellos que deseen acceder a ver un deporte en particular o definir a qué competencias asistir, también tendrás opciones de pases VIP. Por caso, un boleto hospitality para ver la final all around femenina de gimnasia artística sale 1.300 euros, mientras que poder ver una sesión nocturna de finales de atletismo en el Stade de France puede llegar hasta los 6.000 euros. Este tipo de tickets aseguran ubicaciones preferenciales e incluyen comida de reconocidos chef y champagne, vino, cerveza y bebidas varias durante las tres horas.

Esta nueva forma de acceder a tickets de lujo surgió para París 2024, a partir de la alianza con con On Location, proveedor oficial y exclusivo de estos paquetes de hospitalidad. Los mismos se consiguen ingresando a su plataforma virtual, donde está la información detallada de diferentes opciones y precios.

“Creemos que asistir a los Juegos Olímpicos debería ser una experiencia única en la vida y, junto con París 2024 y el COI, hemos trabajado para desarrollar una oferta de hospitalidad recientemente elevada e innovadora que garantice entradas para asistir al deporte de su elección”, dijo Paul Caine, presidente de On Location. Y añadió: “Tenemos algo para todo lo que sus corazones deseen. No podríamos estar más emocionados de traer experiencias inolvidables de hospitalidad para los fanáticos y sus seres queridos a la Ciudad de la Luz”.