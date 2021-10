Se viene la gran cita dentro de lo que es la espera por ver los combates estelares de la cita de artes marciales mixtas más importante del mundo. El UFC Fight Night, con una nueva fecha del UFC Vegas 41 va a contar con Paulo Costa peleando ante Marvin Vettori en la pelea de pesos medianos. Dicho encuentro tendrá la emisión EN VIVO para Latinoamérica de ESPN+ (excepto Estados Unidos) y Star+. Además, tendrá la transmisión EN DIRECTO para todos los países mediante UFC Fight Pass.

En cuanto a la realidad de los protagonistas, Costa es un hombre de 30 años que nació en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. "The Eraser" posee un total de 14 peleas, donde 13 culminaron con triunfos y tan solo una fue derrota. Casualmente ese único registro negativo se gestó en su más reciente combate, cuando cayó ante Israel Adesanya el 26 de septiembre de 2020 dentro del UFC 253 afrontado de ese entonces por nocaut técnico

Del otro lado llega un retador con acento y nacimiento italiano como lo es Vettori, donde el hombre de Trento acumula 23 presentaciones, de las cuales hay 17 triunfos, cinco caídas y un empate. El ex Campeón de peso wélter del Venator Fighting Championship (VFC) tiene una particular similar a la de su oponente: también su última pelea fue contra Israel Adesanya y con derrota incluida. Solo que en este caso, 12 de junio de 2021 en el UFC 263, la misma ocurrió por decisión unánime de los jueces.

+La última pelea ganada por Paulo Costa

+Reviví el gran triunfo de Marvin Vettori sobre Karl Roberson

La cartelera completa de la UFC Fight Night - UFC Vegas 41

Estelares

Peso medio: Paulo Costa vs. Marvin Vettori

Peso ligero: Grant Dawson vs. Ricky Glenn

Peso gallo femenino: Jessica-Rose Clark vs. Joselyne Edwards

Peso pluma: Alex Cáceres vs. Seungwoo Choi

Peso wélter: Francisco Trinaldo vs. Dwight Grant

Peso semipesado: Nicolae Negumereanu vs. Isaac Villanueva

Preliminares

Peso medio: Junyong Park vs. Gregory Rodrigues

Peso ligero: Alan Patrick vs. Mason Jones

Peso mosca femenino: Tabatha Ricci vs. María Oliveira

Peso medio: Jamie Pickett vs. Laureano Staropoli

Peso ligero: Khama Whorhy vs. Jai Herbert

Peso mosca: Jeffrey Molina vs. Daniel Lacerda

Peso mosca femenino: Livinha Souza vs. Randa Markos

Peso gallo: Aaron Phillips vs. Jonathan Martínez

Paulo Costa vs. Marvin Vettori: ¿cuándo y a qué hora ver la UFC Fight Night?

El combate Paulo Costa vs. Marvin Vettori se llevará a cabo HOY, sábado 23 de octubre, en el UFC Apex de Las Vegas, por el UFC Vegas 41 de la nueva edición de la UFC Fight Night.

Horario por país de las estelares

Argentina: 17:00

Bolivia: 16:00

Brasil: 17:00

Chile: 17:00

Colombia: 15:00

Ecuador: 15:00

España: 22:00

Estados Unidos: 13:00 PT y 16:00 ET

México: 15:00

Paraguay: 17:00

Perú: 15:00

Uruguay: 17:00

Venezuela: 16:00

Horario por país de las preliminares

Argentina: 14:00

Bolivia: 13:00

Brasil: 14:00

Chile: 14:00

Colombia: 12:00

Ecuador: 12:00

España: 19:00

Estados Unidos: 10:00 PT y 13:00 ET

México: 12:00

Paraguay: 14:00

Perú: 12:00

Uruguay: 14:00

Venezuela: 13:00

Paulo Costa vs. Martin Vettori: ¿cómo ver la UFC Fight Night?

La pelea principal y el resto de los combates de la jornada serán transmitidos EN VIVO y ONLINE para Latinoamérica a través de Star+ y ESPN+, que también emitirá la UFC Fight Night para Estados Unidos. Además, se televisará por DAZN para España, mientras que se podrá seguir desde cualquier país del planeta por UFC Fight Pass.