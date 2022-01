Philip Boit, el primer atleta olímpico de África que fue parte de una campaña de Nike

En los Juegos Olímpicos de Nagano 1998, el keniata Philip Boit se convirtió en el primer deportista nacido y criado en continente africano que participó de una cita de invierno. En su camino hacia los Juegos, su historia amplió la batalla comercial entre Nike y adidas: "Just do it" vs. “Impossible is nothing”.