Después de lo que fue el desarrollo de Wrestlemania 38, la WWE ya está centrada en lo que va a ser el desarrollo de un nuevo evento de lucha libre con títulos en juego y los combates más destacados. En esta oportunidad, lo que le sigue a la "Vitrina de los inmortales" es Wrestlemania Backlash, del cual conoceremos un poco más sobre esta particular denominación.

Antes de hacer menciones al respecto, hay que resaltar que el pasado Wrestlemania 38 arrojó un gran resultado en cuanto a la participación popular, ya que el espectáculo de dos días de duración contó con 77 899 y 78 453 personas presentes en la primera y segunda noche respectivamente.

WWE: ¿Qué es Wrestlemania Backlash?

Esta denominación comenzó a regir a partir del año pasado, ya que este evento sirve mayormente para efectuar los combates de revancha tras lo acontecido en Wrestlemania. Pero no viene desde el 2021, sino que esto ocurrió en reiteradas ocasiones ya que dicho nombre y temática dice presente en el calendario de la WWE desde 1999, bajo la denominación "Backlash: In Your House".

Aunque Backlash experimentó varios hechos. El primero fue su interrupción en 2010, ya que a partir de allí hasta 2015 surgió "Extreme Rules", el cual incluye mayormente combates sin reglas o de otros formatos más extremos. Su retorno fue en 2016 para ser continuación de Summerslam, otro histórico evento de la empresa, pero ya en 2017, 2018, 2020 y 2021 volvió al argumento de las peleas de "desquite" provenientes de Wrestlemania.

De cara al evento del presente año, el mismo va a estar efectuándose el el 8 de mayo de 2022 desde el Dunkin' Donuts Center en Providence, Rhode Island. Hasta el momento hay tres revanchas confirmadas y una cuarta pelea que no estaba en los planes, pero se trata de una unificación de cinturones en pareja que promete y mucho entre "The Usos" contra "RK-Bro".

Luchas confirmadas hasta el momento en Wrestlemania Backlash