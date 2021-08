Simones Biles llegó a Tokio 2020 como una de las grandes estrellas de la presente edición de los Juegos Olímpicos. La gimnasta había conseguido cinco medallas en Río 2016, con cuatro doradas y había mucha expectativa alrededor de ella para este año, pero se volvió el centro de la polémica al renunciar a cinco finales para cuidar su salud mental.

Al tomar esas decisiones, Biles perdió la posibilidad de obtener hasta seis medallas en Tokio 2020 al bajarse de las finales a las que había clasificado en las pruebas por equipos, all around, salto, barras asimétricas y suelo. En su cuenta de Instagram compartió videos de sus entrenamiento en los que explica que no puede completar los ejercicios y por ese bloqueo decidía bajarse.

Finalmente, este martes, la Federación de Gimnasia de Estados Unidos anunció en su cuenta de Twitter que la norteamericana se presentará en la final de viga de equilibio, la última prueba que definirán las mujeres en ese deporte en Tokio 2020.

"Estamos muy emocionados de confirmar que verán a dos atletas de Estados Unidos en la final de viga de equilibrio mañana. ¡¡Suni Lee y Simone Biles!! No podemos esperar para verlas a ambas", anunció el organismo en un pequeño comunicado para dar la noticia.

De esta forma, Biles buscará su segunda presea en Tokio 2020, ya que se quedó con la plateada en la prueba por equipos en la que participó, justo antes de bajarse tras un intento en el aparato de salto al potro con el cual se sintió insegura y que no estuvo a la altura de sus ejecuciones habituales.