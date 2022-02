Vientos de cambio. A fin de cuentas, la transformación de la mayoría de las sociedades comenzó y no detiene su evolución. Las historias se suceden y, con ellas, cada vez más protagonistas se animan a decir y contar su verdad. Esa que es tan íntima que, tiempo atrás, no se animaban a validar, salvo con algunos pocos conocidos. Esos confidentes que, acaso, los ayudaron a tomar la decisión de mostrarse tal y como son. Tal y como se siente o se perciben. En definitiva, cada vez más personas dejan atrás viejos axiomas sociales y rompen prejuicios tan arcaicos como rancios.

Es el caso del patinador estadounidense Timothy LeDuc que, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, será el primer atleta no binario que formará parte de una cita de invierno. Lo hará el dueto con su compañera Ashley Cain-Gribble y competirá contra otras 14 parejas.

Así, LeDuc, de 31 años (4 de mayo de 1990), se sumará a la lista que abrieron la patinadora estadounidense Alana Smith y la futbolista canadiense Quinn (originalmente se llamaba Rebecca), quien ganó una medalla de oro, luego de ganarle la final a Suecia 3-2 por penales tras empatar 1 a 1.

"Deseo que cuando la gente vea mi historia, no se centre en mí y diga: 'Oh, Timothy es la primera persona no binaria en lograr este nivel de éxito en el deporte'", le dijo a NBC Sports. Y agregó: “Mi esperanza es que la forma de expresarse cambie a ‘Las personas queer (no binarias) pueden ser abiertas y exitosas en los deportes’. Siempre hemos estado aquí, siempre hemos sido parte de los deportes. Simplemente no siempre hemos podido ser abiertos".

Si historia en el patín artístico en 2002, en su Iowa natal, después de ver a Michelle Kwan, Sarah Hughes y Timothy Goebel competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002.

LeDuc, junto con su compañera Ashley Cain-Gribble fueron campeones nacionales de su país en 2019 y 2022, último título que les valió la clasificación para Pekín 2022. “Queremos dedicar estas actuaciones y este título a todas las personas que sintieron que no pertenecían, o les dijeron que no pertenecían, a este deporte", detalló Cain-Gribble, tras lograr el título nacional de su país. "Muchas veces nos dijeron eso, incluso cuando formamos equipo", añadió.

Alexa Knierim y Brandon Frazier se unirán a LeDuc y Cain-Gribble como parte del equipo de parejas que representará a Estados Unidos en Pekín. Las dos parejas "se unen a las atletas previamente nominadas Mariah Bell, Karen Chen y Alysa Liu en el equipo olímpico de patinaje artístico de Estados Unidos 2022", informó la Federación estadounidense de patín artístico.

La presencia de LeDuc en Pekín 2022 es un paso más que importante para la comunidad LGBT en su lucha por el reconocimiento.