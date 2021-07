Una ex figura del fútbol brasileño publicó unas palabras en apoyo a Simone Biles luego de su renuncia a dos finales de gimnasia artística en Tokio 2020.

Un ex delantero brasileño salió a bancar a Simone Biles por su renuncia a finales en Tokio 2020

El mundo del deporte se vio convulsionado cuando en las últimas horas la Federación de Gimnasia Artística de Estados Unidos anunció que Simone Biles se iba a bajar de la final individual de All Around de Tokio 2020 de este jueves para enfocarse en su salud mental.

La noticia impactó en el mundo y se sumó a la renuncia de la final por equipos en la que la gimnasta sólo realizó un intento en salto antes de dejar de competir. Allí, finalmente, las norteamericanas se llevaron la medalla de plata, con Biles alentando de cerca a sus compañeras.

Fueron varias las figuras del deporte y personalidades en general las que celebraron la decisión de la estadounidense de contar el motivo verdadero por el que decidió no competir en dichas pruebas. Este miércoles, Adriano Leite Ribeiro publicó un tweet en el que bancó a la gimnasta.

"'Sé exactamente lo que estás pasando. No dejes que te crucifiquen. ¡Sé feliz y cuida tu cabeza! Pasé por ésto y hasta hoy me cuestionan. Que Dios perdone a estas malas personas", comunicó el ex delantero de la Selección Brasileña y de equipos como Inter de Milán, Roma, Flamengo y Corinthians, entre otros.

A pesar de haber renunciado a las dos pruebas mencionadas, hasta el momento Biles tiene por delante las finales individuales por aparatos, en las que buscará incrementar su medallero personal. En Río 2016, la estadounidense se colgó cinco medallas, incluyendo cuatro doradas.