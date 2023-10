Bolavip te acerca la agenda deportiva de este miércoles para que no te pierdas ningún evento relevante de las principales disciplinas. La jornada estará atravesada por eventos a nivel internacional, pero también habrá competencias domésticas en la región.

Ligas como la MLB, la WNBA, además del Circuito de la ATP tendrán partidos de lo más destacado este miércoles, camino a títulos prestigiosos para los deportes. Pero también habrá acción en el fútbol, que da el puntapié a los duelos de selecciones con un amistoso y continúa la acción de los torneos locales.

Revisa el cronograma y ármate el día, que habrá mucho para ver desde temprano, hasta la hora de acostarse. A continuación, las opciones para disfrutar en este 11 de octubre.

Fútbol

El receso en las principales competencias del fútbol europeo hace que la ansiedad de los fanáticos esté sobre las Fechas FIFA que iniciarán esta semana. Alrededor del planeta, las selecciones se medirán en diferentes competencias, destacándose las Eliminatorias Sudamericana para el Mundial 2026 y el clasificatorio rumbo a la Eurocopa 2024. Sin embargo, la agenda deportiva para este miércoles cuenta con fútbol de calidad en la región, tanto doméstico, como internacional.

Amistosos internacionales

⚽ Gales vs. Gibraltar: Star+

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 15:45

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 13:45

🇧🇴/🇻🇪 14:45

🇲🇽 12:45

🇪🇸 20:45

🇺🇸 14:45 ET / 11:45 PT

Copa Libertadores Femenina – Fase de grupos

⚽ Atlético Nacional vs. Palmeiras: TyC Play, Win Sports Online, Canal de Fútbol, Pluto TV

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 17:00

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 15:00

🇧🇴/🇻🇪 16:00

🇲🇽 14:00

🇪🇸 22:00

🇺🇸 16:00 ET / 13:00 PT

⚽ Barcelona SC vs. Caracas: TyC Play, Win Sports Online, Canal de Fútbol

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 17:00

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 15:00

🇧🇴/🇻🇪 16:00

🇲🇽 14:00

🇪🇸 22:00

🇺🇸 16:00 ET / 13:00 PT

⚽ Olimpia vs. Universitario: TyC Play, Win Sports Online, Canal de Fútbol

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 19:30

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 17:30

🇧🇴/🇻🇪 18:30

🇲🇽 16:30

🇪🇸 00:30

🇺🇸 18:30 ET / 15:30 PT

⚽ Universidad de Chile vs. Santa Fe: TyC Play, Win Sports+, Win Sports Online, Canal de Fútbol

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 19:30

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 17:30

🇧🇴/🇻🇪 18:30

🇲🇽16:30

🇪🇸 00:30

🇺🇸 18:30 ET / 15:30 PT

Copa Argentina – Cuartos de final

⚽ Chaco For Ever vs. Defensa y Justicia: TyC Sports, TyC Sports Internacional, Fanatiz Mexico

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 21:10

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 19:10

🇧🇴/🇻🇪 20:10

🇲🇽 18:10

🇪🇸 02.10

🇺🇸 20:10 ET / 17:10 PT

Primera A de Colombia – Torneo Clausura

⚽ Deportivo Cali vs. Deportes Tolima: Win Sports+, Win Sports Online, ViX

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 20:15

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 18:15

🇧🇴/🇻🇪 19:15

🇲🇽 17:15

🇪🇸 22:15

🇺🇸 19:15 ET / 16:15 PT

⚽ Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas: Win Sports+, Win Sports Online, ViX

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 22:30

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 20:30

🇧🇴/🇻🇪 21:30

🇲🇽 19:30

🇪🇸 03:30

🇺🇸 21:30 ET / 18:30 PT

Copa Paraguay – Cuartos de final

⚽ Nacional vs. Martín Ledesma: Tigo Sports

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 19:30

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 17:30

🇧🇴/🇻🇪 18:30

🇲🇽 16:30

🇪🇸 00:30

🇺🇸 18:30 ET / 15:30 PT

Tenis

Continúa la acción en uno de los torneos más importantes del final de la temporada. En China, solamente quedarán 8 tenistas rumbo al título tras este miércoles. Carlos Alcaraz quiere seguir a paso firme en una competencia que ya no cuenta con Daniil Medvedev y que no tuvo participación de Novak Djokovic. Entre los duelos más destacados aparece el de Diego Schwartzman ante Nicolás Jarry, dos de los referentes de la disciplina en Sudamérica.

Masters 1000 de Shanghái – Octavos de final

🎾 Nicolás Jarry vs. Diego Schwartzman: Star+, ESPN, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 01:30

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 23:30

🇧🇴/🇻🇪 00:30

🇲🇽 22:30

🇪🇸 06:30

🇺🇸 00:30 ET / 21:30 PT

🎾 Ugo Humbert vs. Jeffrey Wolff: Star+, ESPN, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 03:00

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 01:00

🇧🇴/🇻🇪 02:00

🇲🇽 00:00

🇪🇸 08:00

🇺🇸 02:00 ET / 23:00 PT

🎾 Carlos Alcaraz vs. Grigor Dimitrov: Star+, ESPN, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 07:30

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 05:30

🇧🇴/🇻🇪 06:30

🇲🇽 04:30

🇪🇸 12:30

🇺🇸 06:30 ET / 03:30 PT

🎾 Tommy Paul vs. Andrey Rublev: Star+, ESPN, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 09:00

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 07:00

🇧🇴/🇻🇪 08:00

🇲🇽 06:00

🇪🇸 14:00

🇺🇸 08:00 ET / 05:00 PT

Básquetbol

La NBA calienta motores para una nueva temporada y los equipos están midiéndose entre sí para terminar de confirmar sus plantillas para la campaña 2023-24. Por la rama femenina, en la WNBA se disputará el segundo partido de las Finales, con New York Liberty buscando empatar la serie ante Las Vegas Aces.

NBA – Pretemporada

🏀 Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: League Pass

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 20:00

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 18:00

🇧🇴/🇻🇪 19:00

🇲🇽 17:00

🇪🇸 01:00

🇺🇸 19:00 ET / 16:00 PT

🏀 Los Angeles Lakers vs. Sacramento Kings: League Pass

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 23:00

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 21:00

🇧🇴/🇻🇪 22:00

🇲🇽 20:00

🇪🇸 04:00

🇺🇸 22:00 ET / 19:00 PT

WNBA – Final Playoffs

🏀 Las Vegas Aces vs. New York Liberty: Star+, ESPN, Movistar+, ABC

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 22:00

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 20:00

🇧🇴/🇻🇪 21:00

🇲🇽 19:00

🇪🇸 03:00

🇺🇸 21:00 ET / 18:00 PT

Béisbol

El torneo más importante del planeta también está en zona de definiciones, con nuevos partidos por los cuartos de final. Houston Astros y Arizona Diamondbacks buscarán la clasificación ante Minnesota Twins y Los Angeles Dodgers, respectivamente, mientras que Philadelphia Phillies y Atlanta Braves jugarán por desempatar su llave.

MLB – Playoffs

⚾ Minnesota Twins vs. Houston Astros: Star+, Movistar+, Fox Sports

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 15:07

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 13:07

🇧🇴/🇻🇪 14:07

🇲🇽 12:07

🇪🇸 20:07

🇺🇸 14:07 ET / 11:07 PT

⚾ Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves: Star+, Movistar+, Fox Sports

🇦🇷/🇨🇱/🇵🇾/🇺🇾 18:07

🇨🇴/🇪🇨/🇵🇪 16:07

🇧🇴/🇻🇪 17:07

🇲🇽 15:07

🇪🇸 23:07

🇺🇸 17:07 ET / 14:07 PT

⚾ Arizona Diamondbacks vs. Los Angeles Dodgers: Star+, Movistar+, Fox Sports