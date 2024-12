Juanfer Quintero no dudó y puso a un jugador por encima de Messi: “Se lo he dicho, hablo con él”

Tuvieron un encuentro entre cracs y se conocieron los detalles. El nombre de moda en el fútbol sudamericano es el de Juan Fernando Quintero. Fue una de las grandes figuras en el título de Racing en la Copa Sudamericana 2024 y a la hora de hablar de Messi sorprendió al poner a un jugador por encima de Leo.

¡La explicación es más que lógica! Luego de que la Conmebol lo eligiera para integrar el once ideal de la Copa Sudamericana 2024 al registrar tres goles y el mismo número de asistencias en el campeonato de Racing, Juanfer Quintero hizo un stream con ‘Coscu’ (Martín Pérez Disalvo) y hablaron de Lionel Messi.

Argentina le ganó 1-0 a Colombia la final de la Copa América y al término del partido Quintero estaba llorando en la cancha del estadio Hard Rock, de Miami. En ese momento apareció Leo Messi con un gesto de grandeza que el volante colombiano reveló.

“Termina la final y estaba súper triste. Esta Messi como a diez metros, me mira y yo que pena, que vergüenza así llorando. Cuando a los cinco segundos veo que se viene y como que me paralizo. Me mostró su grandeza y ese respeto. Vino y me abrazó, me dijo que me felicitaba y que cabeza arriba. Voy a guardar ese video para toda la vida y fue un momento muy bonito“, le dijo Juan Fernando Quintero a ‘Coscu’.

Juanfer Quintero no dudó y puso a un jugador por encima de Messi

Quintero vs Argentina en la Copa América. (Foto: Imago)

‘Coscu’ le preguntó a Quintero por su Top-5 de los mejores jugadores de la historia y el volante colombiano empezó diciendo que “para mí, primero fue Rivaldo. Se lo he dicho, hablo con él”. Luego, Juanfer sostuvo que después del exjugador brasileño estaba Messi porque “cuando Messi sale ya tenía de ídolo a Rivaldo y estaba en otro club y eso. Obviamente, para mí el mejor de la historia ha sido Messi, pero mi ídolo principal de niño fue Rivaldo”.

El Top-5 de los jugadores favoritos de Juan Fernando Quintero

Juanfer Quintero aclaró que el Top-5 que estaba dando era de sus jugadores favoritos y después de elegir a Rivaldo y Messi en el primer y segundo lugar, respectivamente, siguió diciendo que “está realmente Juan Román Riquelme. Veo mi posición porque creo que estos fueron los que me inspiraron a mí. Esta él (Román), Ronaldinho y me quedo con mi referente en Colombia que se llama Néider Morantes. Para mí esos son los cinco (jugadores) que más he admirado”.

