Chile sufrió un duro revés en la cuarta fecha de las Eliminatorias Conmebol. La ‘Roja’ fue goleada sin apelaciones ante Venezuela y quedó en el fondo de la tabla solo por delante de Perú y Bolivia. Escenario que pone nuevamente en duda a Eduardo Berizzo.

El entrenador argentino había recuperado la confianza tras el triunfo ante Perú por 2-0. Sin embargo, el papelón en Maturín nuevamente despiertan los fantasmas sobre un proceso que no ha podido ni acercarse a lo que realizó con Marcelo Bielsa cuando ambos estuvieron al mando de la selección trasandina.

El ‘Toto’ suma solo un 33% de efectividad en partidos oficiales. Pero cuando se suman los amistosos, tampoco su rendimiento mejora y solo se eleva a un 38%. En total son 15 partidos de los cuales solo ganó cuatro, empató cinco y fue derrotado en seis. Lo que se refleja en la cancha con un equipo falto de caracter y que sigue dependiendo de los jugadores de la ‘generación dorada’. Aunque su llegada fue justamente para reemplazarlos. Tarea que no ha podido resolver y hoy le pasan la cuenta.

A tal punto que la irrupción de nuevos jugadores tampoco ha sido de ayuda. Diego Valdés que asomaba como nuevo líder del equipo se lesionó y será baja contra Paraguay y Ecuador en noviembre. Darío Osorio, Víctor Méndez, Rodrigo Echeverría, Alexander Aravena y Marcelino Núñez (que fue expulsado contra Venezuela) tampoco logran acoplarse por completo y siguen siendo solo promesas en Chile.

Por lo que ya empiezan a rondar nombres para asumir en el puesto de Eduardo Berizzo. Aunque esto sería recién después de los juegos Panamericanos y tras la fecha a disputarse en noviembre. De todas formas, el margen de error es mínimo.

Los candidatos a reemplazar a Eduardo Berizzo en Chile

La salida de Berizzo implicaría una importante indemnización ya que tiene contrato hasta 2025. Sin embargo, ya se anunció que a finales del 2023 se analizará su continuidad. Lo que podría significar grandes cambios en la ‘Roja’ para lograr clasificar nuevamente a un mundial.

Para ello asoman dos nombres con fuerza. El primero, y que ya había sido opción antes de la llegada del ‘Toto’, es Gustavo Quinteros. El entrenador argentino nacionalizado boliviano actualmente dirige a Colo Colo y conoce el medio chileno. Además su salida podría concretarse a final de año, haciendo viable su llegada.

El otro nombre que toma fuerza es Ricardo Gareca. Lo conseguido en Perú es motivo más que suficiente para que pueda repetirlo en Chile. Inclusive pasando por alto su irregular paso por Velez en los últimos meses. El gran impedimento sería el sueldo. Pero el tema podría resolverse ante la urgencia.

“No sé que pasará con Berizzo. Pero ya se dice que si no sigue, irán a buscar a dos extranjeros que son los que más suenan acá: uno es el Flaco Gareca, de gran paso en Perú, y otro es Quinteros, el técnico de Colo Colo, que es argentino/boliviano (…) Hay ahora buenos jóvenes, pero no llegan a explotar”, deslizó Claudio Borghi en conversación con Radio Continental, confirmando que de estos dos nombres saldrá le posible reemplazante de Berizzo.

Venezuela sumaría una nueva víctima en Chile

La selección ‘vinotinto’ se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para Chile. Esto porque ha provocado la salida de dos entrenadores y ahora se podría sumar un tercero.

Primero fue Xabier Azkargorta en 1996. La ‘Roja’ empató 1-1 en Barinas y la dirigencia se decidió por su salida del cargo. “Había demasiada presión contra mi persona y preferí liberar esa presión y dar un paso al costado“, expresó el entrenador español tiempo después. En su lugar llegó Nelson Acosta y Chile clasificó al Mundial de Francia 1998.

El otro caso más reciente es el de Reinaldo Rueda. El colombiano llegó con el objetivo de buscar el recambio de la ‘generación dorada’. Pero su proceso quedó debilitado tras la caída por 2-1 ante Venezuela en Caracas. Tras ello no logró recuperar el apoyo y finalmente salió del cargo. Pese a que llegó Martín Lasarte, Chile no llegó a clasificar a Qatar 2022.