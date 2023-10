Marcelo Bielsa logró el batacazo en la reciente fecha de Eliminatorias Conmebol y superó a Brasil acabando con una racha sin triunfos de 22 años.Triunfo de Uruguay que sacó a relucir su mejor nivel con un inspirado Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz como referentes en el ataque.

La celeste además se ubica en la parte alta de la tabla solo detrás de Argentina, el próximo rival a enfrentar en noviembre. Pero más allá de ello, en Uruguay ya suma importante respaldo de hasta sus propios detractores. Así lo confesó Richard Morales, un histórico de la selección quien reconoció la labor del ‘Loco’ y como ha podido suplir la ausencia de jugadores como Luis Suárez y Edinson Cavani.

El ex delantero de Nacional ya había criticado a Bielsa en su llegada, principalmente por el monto a recibir y que esto solo aumentaba la brecha salarial con la liga local. “Con el sueldo que recibe hoy el entrenador, se le aumenta el sueldo a todos los jugadores (en Uruguay) y no habría ningún tipo de problema”, argumento el “Chengue” en agosto.

Opinión que cambió radicalmente tras los cuatro partidos que ha disputado Uruguay. Con dos triunfos, un empate y una derrota, hoy Morales reconoce la labor de Bielsa y la nueva cara que muestran los charrúas. “Pensé que no era el momento para él. Pensé que iba a ser (Marcelo) Broli, el técnico de la Sub 20. Pero hoy nos está tapando la boca a todos los que pensábamos lo contrario, hay que asumirlo. Lo está haciendo de muy buena manera, con un equipo presionando allá arriba y muy ordenado, por algo se le paga lo que se le paga acá”, apuntó el ex futbolista a Madero Sports.

El deseo de Marcelo Bielsa

Morales inclusive respaldó a Bielsa por su decisión de dejar fuera a los históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani. Lo que generó más de una polémica sobre el entrenador argentino. “Son jugadores con mucho temperamento y carácter, que si los llegas a traer y no los pones, puedes generar un problema. Bielsa lo tenía claro, sabía cómo era la situación. Quedamos todos sorprendidos cuando no los citó a los dos, pero los jóvenes que están hoy en Uruguay lo están haciendo muy bien”, expresó Morales.

Pero eso no fue todo ya que además entregó un dato nuevo sobre Marcelo Bielsa. Esto debido a que aseguró que el argentino tenía la decisión de entrenar Uruguay hace varios meses atrás. Inclusive antes de que se confirmara el interés. “Hace mucho tiempo que (Bielsa) está acá en Uruguay, se lo ve caminando por la rampla, en el shopping, tomando un café. Sin dudas que era un objetivo suyo dirigir la selección”, agregó.

Detalle no menor y que han podido apreciar los propios fanáticos que tras el triunfo ante Brasil vieron a Bielsa caminando por la feria de Tristán Narvaja en Montevideo. Lo que refleja la comodidad que tiene en el país, tal como acostumbró a realizar cuando dirigía a Chile con salidas a pie a comprar sus viveres.

¿Cuándo juega Uruguay?

La selección de Uruguay ahora enfrenta el desafío de los Panamericanos 2023. El elenco celeste será dirigido por el ayudante de Marcelo Bielsa, el chileno Diego Reyes. Competencia que parte el próximo lunes 23 de octubre. Tras ello, vendrá la fecha de clasificatorias: el 16 de noviembre será visitante ante Argentina y luego el 21/11 recibirá a Bolivia en el último partido de selecciones en el 2023.