Perú se prepara para enfrentar a Uruguay por la jornada 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. En la previa al encuentro, se da una situación atípica, y es que ‘La Celeste’, arriba a este cruce inmerso en una crisis interna que podría afectar su rendimiento.

Esto se debe a las explosivas declaraciones de Luis Suárez con respecto al maltrato y mala relación de Marcelo Bielsa, entrenador del seleccionado, y los jugadores.

Además, se sumaron Federico Valverde y José María Giménez, referentes del seleccionado, a dar sus versiones de lo que sucede en la interna del plantel. Como así también Agustín Canobbio, quién admitió una pelea con Bielsa.

Luis Suárez criticó con dureza a Marcelo Bielsa

Luis Suárez, tras su retiro del seleccionado uruguayo, fue muy crítico con Marcelo Bielsa. “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, declaró el delantero.

Además, también acusó al ‘Loco’ de maltratar a los empleados del complejo donde entrena Uruguay, ”A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar”.

El futbolista del Inter Miami también contó una situación que se vivió durante los entrenamientos del equipo en la Copa América 2024. ”A Agustín Canobbio muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto”, sentenció ‘El Pistolero’.

Federico Valverde y José María Giménez se expresaron sobre Bielsa

Tras las graves acusaciones de Suárez hacia Bielsa, dos referentes de Uruguay dieron sus opiniones al respecto. Federico Valverde dijo, “Lo que dijo Luis es todo verdad, jamás mintió, ni dijo algo que no era, no exageró en ningún momento, dijo las cosas como son”.

Por su parte, José María Giménez puso paños fríos a la situación y buscó dar tranquilidad. ”Lo que se habló fueron cosas de la convivencia. Cuando se dé la oportunidad, seguramente se vuelva a hablar, puertas adentro, con todos aportando a que sea lo mejor posible”, declaró el defensor.

Agustín Cannobio fue contundente sobre Marcelo Bielsa

Uno de los principales involucrados en la crisis de Uruguay, es Agustín Cannobio, quién vivió una situación tensa con Marcelo Bielsa durante la Copa América 2024. El mediocampista se expresó con respecto a las declaraciones de Suárez, ”Firmo abajo todo lo que dijo Luis. Es verdad y dijo todo”.

A su vez, reveló que, ”En 2023 hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho: me echó la culpa de haber perdido un partido contra Ecuador. Había hecho el gol y generé otra situación de gol. Somos 11 en la cancha, un plantel grande y me echó la culpa de perder un partido”.