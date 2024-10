En medio del anuncio de la lista de elegidos de la Selección de Ecuador para las fechas de Eliminatorias de octubre, se dio a conocer un nuevo jugador que estaría vetado de las próximas convocatorias.

Alexander Domínguez no volverá a ser convocado a la Selección de Ecuador según el periodista Paúl López. El arquero de Liga de Quito tendría las puertas cerradas de la Tri por motivos extradeportivos.

El comunicador no dio detalles al respecto, aunque ya hace semanas se hizo viral la información que los jugadores de Liga de Quito no serían convocados por disputas del club con un representante. Información que fue apoyada por declaraciones de ex jugadores y actuales directivos.

Las exclusiones de jugadores de la Selección de Ecuador no son nuevas, con Gonzalo Plata y Robert Arboleda sin ser convocados por temas disciplinarios previos a la Copa América.

Alexander Domínguez – Selección de Ecuador. Foto: IMAGO.

Alexander Domínguez es un fijo de la Selección de Ecuador desde hace casi 10 años, recién en la temporada pasada estuvo alternando entre titular y suplente en la Tri.

La próxima fecha de las Eliminatorias

Las Eliminatorias regresarán en octubre con los siguientes partidos:

Bolivia vs. Colombia

Ecuador vs. Paraguay

Venezuela vs. Argentina

Chile vs. Brasil

Uruguay vs. Perú

