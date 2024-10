El Real Madrid se cargó de lesionados en este inicio de temporada (Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius, entre otros), pero ninguno con el nivel de gravedad que presentó el caso de Dani Carvajal, quien, sobre el final del encuentro con el Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, sufrió rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo de la pierna derecha.

Con este escenario, el futbolista español se sometió a pruebas durante el domingo en función de ya determinar la fecha para la intervención quirúrgica y, de esa manera, comenzar cuanto antes con la rehabilitación, la cual circuló que podría ser de 7 u 8 meses. Es decir, se daba por descontado que se perdería el resto de la temporada 2024/2025.

No obstante, un reporte del diario Marca de este 7 de octubre señala que el lapso que Dani Carvajal precisará para recuperarse será de, por lo menos, un año. O sea que también se ausentaría en los compromisos del Real Madrid en el comienzo del siguiente curso, así como en los encuentros de la Selección de España tanto en lo que resta de la UEFA Nations League como en los primeros por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

”Dani Carvajal, se debe operar de forma muy precoz tras unos pocos días donde debe bajar la inflamación, para intentar reparar lo que sea reparable, y reconstruir o hacer de nuevo lo que no lo sea. En este caso yo no hablaría de menos de 12 meses de recuperación”, dijo Pablo Gelber, en conversación con el medio citado, fundador y presidente del Comité de Lesiones Laterales de la Rodilla en la Sociedad Europea de Rodilla.

El choque con Yéremy Pino, la causa y el momento que produjo la lesión de Dani Carvajal.

Pero eso no es todo. Lo más impactante del caso es que el profesional remarcó que Carvajal ya no será el mismo en su regreso: ”Otro tema es el retorno al mismo nivel deportivo, lo cual hablando con fríos números, no es mayor del 50 o 60%”, y agregó: ”Por otro lado, el estado mental en lesiones tan serias es de vital importancia, porque la frustración, los miedos y los pensamientos negativos pueden atentar contra una recuperación óptima”.

No hay dudas en que Dani Carvajal volverá a jugar, pero es muy probable que su nivel no sea el mismo de antes de su lesión

Pablo Gelber, se explayó sobre en qué condiciones regresará Dani Carvajal: ”La posibilidad de que vuelva al deporte es bastante alta, pero de que vuelva al mismo nivel previo va a depender de la cirugía realizada y de las sensaciones tras ella. Es decir, hay casos que uno empieza la cirugía y ve todo destruido, más que lo que se sospechaba previamente”.

Y aclaró: ”Lamentablemente como seres humanos no podemos reparar todo. Por ello si la capacidad técnica actual no alcanza a cubrir todas las lesiones producidas, los resultados resultarán subóptimos. Sin ir a este caso en particular, yo diría que hay un 50-60% de probabilidad de que un jugador tras esta lesión pueda retomar exactamente su nivel previo”.

Real Madrid ya piensa en Alexander Arnold

A raíz de la lesión de Dani Carvajal, medios españoles apuntaron que el Real Madrid piensa en Alexander Arnold, quien quedará libre del Liverpool a mitad del 2025. Mientras, tratarían de arreglarse con Lucas Vázquez, el reemplazante natural de Carvajal, y con Federico Valverde, a quien probarían en esa zona haciéndolo retroceder unos metros de su posición habitual.