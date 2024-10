Andrés Iniesta anunció su retiro el pasado 8 de octubre. En un evento que tuvo lugar en la ciudad de Barcelona, puso punto final a una exitosa carrera en la que defendió los colores del club blaugrana, del Vissel Kobe de Japón, del Emirates Club de Dubai y de la Selección de España (en la que dejó su huella al anotar el gol de la Final de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 vs. Países Bajos).

Y ya esta semana dejó en claro que su deseo, a partir de ahora, es el de ser entrenador y el de dirigir al FC Barcelona, club al que considera como su casa: ”El Barça me cambió mi vida, es mi casa y no sé si algún día podré volver pero esa ilusión siempre estará. ¿Miedo al banquillo? Es un reto aún mayor para cualquiera que ha sido jugador aquí y ha tenido una historia”.

Asimismo, en conversación con Mundo Deportivo, Andrés Iniesta aclaró que todavía debe hacer el curso tanto para poder ejercer en Asia como en Europa: ”Haré el curso en Dubai pero sólo me sirve para Asia. Intentaré hacer en verano el de España”. Y en ese mismo sentido, remarcó: ”No me marco más plazos”.

Por otro lado, dejó en evidencia ser consciente de que su función detrás de la línea de cal será sustancialmente diferente a cuando se proyecta dentro del campo de juego: ”Sé que se sufre más como técnico que como jugador, pero hay que intentar estar preparado para cualquier cosa”.

Andrés Iniesta sueña con volver al FC Barcelona en donde jugó 16 temporadas.

Para cerrar, compartió sus sensaciones por haber colgado los botines: ”Echaré de menos todo, lo de estar en un estadio con gente, entrenar y jugar. Porque lo más feliz que me ha hecho es jugar a fútbol. Todo lo demás no será esa felicidad pero no tiene por qué ser menos. Será diferente. Intentaremos encontrar ese camino que nos lleve a seguir ilusionado con las cosas”.

La carrera de Andrés Iniesta como jugador

Andrés Iniesta vistió la camiseta del FC Barcelona durante 16 temporadas, en las que cosechó 32 títulos (22 locales y 10 internacionales), entre los que se destacan 9 Ligas de España y 4 ediciones de la UEFA Champions League.

En 2018 pegó el salto a Asia para defender la camiseta del Vissel Kobe de Japón. Allí estuvo hasta 2023, periodo en el que alzó la Copa del Emperador, la Supercopa de Japón y la J1 League. Ya en 2023 se mudó a Dubai en donde culminó su carrera con la camiseta del Emirates Club.

Por otro lado, en la Selección de España acumuló 131 partidos en los que registró 13 goles y 29 asistencias. Formó parte de los planteles campeones de la Euro 2008 y 2012 y del que se coronó en la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010.