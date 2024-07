Inglaterra ya usa tácticas de Pep Guardiola sin que este sea su entrenador. No es un rumor o una información que llega desde Europa, sino más bien las palabras textuales de uno de los jugadores del catalán en los Tres Leones. En tiempos donde tanto se habla de su futuro post Manchester City, los elogios al ex Barcelona en plena Eurocopa se acumula de gran manera. Se viene Suiza el sábado para los británicos.

John Stones no dudó a la hora de confesar como algunas de las tácticas de Guardiola en Manchester City ya han sido utilizadas por la selección de Inglaterra. Lo hizo en una rueda de prensa previa al choque con los Helvéticos donde los de Gareth Southgate tendrán su primera final a 90 minutos. El polifuncional futbolista de los skyblues no duda a la hora de poner a Pep en lo más alto.

“A veces podemos aportar ideas y soluciones a las cosas. Hacemos todo lo posible para mejorar el equipo porque hemos tenido mucho éxito y creo que es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos”, empezaba reflexionando el futbolista del Manchester City al ser consultado por el tema. No olvidemos que Guardiola viene sonando como reemplazante de Gareth Southgate de cara al Mundial 2026 y luego de que termine su contrato en el Etihad.

Stones no dudó a la hora de marcar como esto no es algo nuevo. Habla de varias meses y convocatorias donde los Tres Leones han venido incorporando algunas de las tácticas que Pep usa en su día a día por la Premier League: “Como jugadores, podemos utilizar algunas de sus tácticas e ideas y transmitirlas a los demás jugadores y al equipo técnico. Eso ha sido bueno a lo largo de los años, pero es difícil hacerlo cuando no tienes tiempo en el campo de entrenamiento como ocurre con tu club”.

Stones y Guardiola, más que unidos desde el 2016 en Manchester City: IMAGO

30 de junio del 2025 es la fecha donde en este momento Guardiola termina contrato con Manchester City. Se pretende extender este por parte de los jeques de Oriente Medio, así como evitar que selecciones como Brasil también puedan quedarse con los servicios del ex Barcelona. No llega de momento y veremos si lo hace, pero en Inglaterra ya hablan de un Pep más que presente en plena era Gareth Southgate.

Guardiola le cambió la vida a Stones

“Pensé que sabía fútbol antes de jugar con Pep, pero rápidamente me di cuenta de que no sabía nada debido a cómo él ve el juego y quiere que juguemos al fútbol…Se lo transmite a los jugadores de forma muy sencilla y ha tenido un gran efecto no sólo en mí, sino en todos los muchachos de la selección de Inglaterra que han jugado bajo su mando”, reconoció John Stones sobre la influencia de Guardiola. No olvidemos que el catalán incluso le ha reconvertido en volante de primera línea en el último tiempo.

Los números de Stones con Guardiola

Tanto Pep como el inglés llegaron juntos al Etihad en verano del 2016. Ocho temporadas han compartido en una entidad que no ha parado de crecer desde entonces. 257 partidos para Stones, 16 goles y un total de 17 títulos por el nuevo dominador del fútbol británico, el palmarés de esta relación en Manchester City.