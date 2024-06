Se viene una nueva jornada de Eurocopa. Tras la victoria de España ante Albania y la agónica igualdad de Italia ante Croacia llega el turno para una selección de Francia donde todas las preguntas de la previa pasan por saber si Kylian Mbappé podrá o no decir presente ante Polonia por la última jornada del grupo D. Didier Deschamps desvela el más reciente problema que afronta el delantero del Real Madrid con su llamativa máscara.

La lesión sufrida ante Austria estuvo cerca de sacar del torneo a un Mbappé que apostó por quedarse en una delegación que de momento no despega en Alemania 2024. Tras muchas informaciones como revuelo alrededor de las normativa UEFA sobre la máscara desvelada en un entrenamiento de Le Blues e igualmente por saber si Kylian tendría el alta médica, Deschamps confirma que el jugador quiere decir presente ante Polonia. Eso sí, no estará al 100% a la hora de ver a sus rivales.

“La respiración no está afectada, pero la visión sí. Hay que protegerse pero es verdad que limita en el campo de visión. Se supone que está protegido, así que, en determinadas situaciones, eso limita el ángulo de visión”, palabras de Didier Deschamps anoche en uan rueda de prensa marcada por las preguntas sobre Mbappé. El bajo nivel de Francia y la ausencia de goles marcados por Le Bleus obligan a acelerar los tiempos de recuperación.

Igualmente, Deschamps dejó una curiosa descripción de cómo se encuentra el delantero del Real Madrid a la hora de utilizar el artefacto. Mbappé, indican los medios galos, tendrá minutos esta noche en caso de que Francia necesite de sus goles: “¿Existe un mayor riesgo de jugar en el centro del ataque en lugar de la banda? No, el contacto está en todas partes, en todos los duelos. Todo depende de tu posición. Cuesta un poco acostumbrarse, tienes la impresión de llevar gafas 3D”.

Mbappé con su máscara durante el entrenamiento de Francia: IMAGO

Mbappé no verá al 100%. Es la gran confesión de Deschamps sobre su estrella y una trama alrededor de su máscara que ha dado para todo tipo de contenidos. UEFA ya había aprobado el diseño presentado por la federación francesa e igualmente el material de esta. Polonia, último rival para una candidata a la Eurocopa del 2024 que todavía no termina de despegar y que necesita la victoria para no depender de otros resultados para ser primero mientras se juega el Países Bajos vs. Austria.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Eurocopa?

Francia vs. Polonia y Países Bajos ante Austria serán el primer plato doble de una jornada que tendrá todos sus encuentros a la misma hora dentro de los grupos. Más tarde y para seguir sumando naciones al cuadro de octavos, llega el turno de los Inglaterra vs. Eslovenia y Dinamarca vs. Serbia.

¿Qué necesita Croacia para seguir con vida en la Eurocopa?

Las cuentas son tan simples como difíciles de darse. Primero Inglaterra debe golear por tres tantos a Eslovenia. Si a esto le sumamos triunfos de Dinamarca, Portugal y Turquía sobre Serbia, Republica Checa y Georgia, Luka Modric y compañía pasan a octavos de final. A cruzar los dedos y esperar en el equipo de Dalic.