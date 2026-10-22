Alineaciones de OFI Crete y Leverkusen por la Europa League: formaciones probables

OFI Crete y Leverkusen se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

OFI Crete recibe a Leverkusen este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. OFI Crete viene de caer 1-2 ante Rennes y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Leverkusen viene de ganarle 4-0 a Lech Poznan y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de OFI Crete y Leverkusen

OFI Crete (3-4-2-1): Panagiotis Katsikas, Achilleas Poungouras, Dimitrios Nikolaou, Krešimir Krizmanić, Lorenzo Dickmann, Taxiarchis Fountas, Thanasis Androutsos, Andreas Bouchalakis, Kenan Kodro, Nikolaos Athanasiou, Thiago Nuss. DT: Christos Kontis.

Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Lucas Vázquez, Loïc Badé, Edmond Tapsoba, Miguel Gutiérrez, Aleix García, Malik Tillman, Ezequiel Fernández, Nathan Tella, Patrik Schick, Ibrahim Maza. DT: Carles Martínez.

La previa de OFI Crete y Leverkusen: todo lo que hay que saber