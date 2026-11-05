Alineaciones de Hapoel y OFI Crete por la Europa League: formaciones probables

Hapoel y OFI Crete se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Rapid-Giulesti Stadium por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hapoel recibe a OFI Crete este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Rapid-Giulesti Stadium. Hapoel viene de caer 0-4 ante Union Saint-Gilloise y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. OFI Crete viene de caer 0-2 ante Leverkusen y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Hapoel y OFI Crete

Hapoel (4-3-3): Ofir Marciano, Guy Mizrahi, Miguel Vítor, Itay Rotman, Pedro Amador, Mohamad Kanaan, Niv Yehoshua, Forson Amankwah, Javon East, Igor Zlatanović, Zahi Ahmed. DT: Ran Kozuch.

OFI Crete (3-4-3): Klidman Lilo, Konstantinos Kostoulas, Achilleas Poungouras, Krešimir Krizmanić, Lorenzo Dickmann, Thanasis Androutsos, Andreas Bouchalakis, Nikolaos Athanasiou, Aitor Cantalapiedra, Kenan Kodro, Thiago Nuss. DT: Christos Kontis.

La previa de Hapoel y OFI Crete: todo lo que hay que saber