OFI Crete y Anderlecht se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Estadio Pagritio por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

OFI Crete recibe a Anderlecht este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Pagritio. OFI Crete viene de ganarle 2-0 a Hapoel y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Anderlecht viene de ganarle 2-0 a Red Bull y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de OFI Crete y Anderlecht

OFI Crete (3-4-3): Klidman Lilo, Konstantinos Kostoulas, Dimitrios Nikolaou, Krešimir Krizmanić, Lorenzo Dickmann, Andreas Bouchalakis, Thanasis Androutsos, Nikolaos Athanasiou, Taxiarchis Fountas, Giannis Theodosoulakis, Thiago Nuss. DT: Christos Kontis.

Anderlecht (4-2-3-1): Colin Coosemans, Ali Maamar, Giulian Biancone, Léo Pétrot, Ludwig Augustinsson, Mario Stroeykens, Danylo Sikan, Enric Llansana, Lukáš Ambros, Mihajlo Cvetković, Jayden Seke. DT: Vítor Bruno.

Bajas y ausentes de OFI Crete y Anderlecht

OFI Crete:

Kenan Kodro (golpe; vuelve en una semana)

Giannis Apostolakis (lesión en el gemelo; vuelve en una semana)

Fotis Koutsoupias (lesión en la pierna; vuelve en unas semanas)

Konstantinos Lagoudakis (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Emmanouil Chnaris (rotura de ligamentos cruzados)

Nikolaos Marinakis (ausencia)

Anderlecht:

Lucas Hey (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)

Ilay Camara (lesión en el pie)

La previa de OFI Crete y Anderlecht: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Estadio Pagritio

Estadio Pagritio Historial: 2 cruces — OFI Crete ganó 0, Anderlecht ganó 0 y empataron 2

2 cruces — OFI Crete ganó 0, Anderlecht ganó 0 y empataron 2 Último antecedente: 03/12/2022: OFI Crete 1-1 Anderlecht

03/12/2022: OFI Crete 1-1 Anderlecht Próximo partido de OFI Crete: vs. Benfica, jueves 10 de diciembre

vs. Benfica, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Anderlecht: vs. Hoffenheim, jueves 10 de diciembre