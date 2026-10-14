Alineaciones de Rennes y OFI Crete por la Europa League: formaciones probables

Se viene Rennes vs. OFI Crete este jueves 15 de octubre en el Roazhon Park desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Rennes y OFI Crete
Rennes viene de empatar 0-0 con Sturm Graz.
OFI Crete viene de ganarle 2-0 a Hoffenheim.
Las alineaciones de Rennes y OFI Crete
Rennes (4-3-3): Brice Samba, Mahamadou Nagida, Anthony Rouault, Charlie Cresswell, Przemyslaw Frankowski, Adrien Thomasson, Mahdi Camara, Sebastian Szymański, Mousa Altamari, Estéban Lepaul, Ludovic Blas. DT: Franck Haise.
OFI Crete (3-4-3): Nikolaos Christogeorgos, Krešimir Krizmanić, Achilleas Poungouras, Konstantinos Kostoulas, Nikolaos Athanasiou, Andreas Bouchalakis, Thanasis Androutsos, Lorenzo Dickmann, Aitor Cantalapiedra, Kenan Kodro, Taxiarchis Fountas. DT: Christos Kontis.
Suplentes de Rennes: Gonçalo Oliveira, Djaoui Cissé, Eliezer Mayenda, Bryan Reynolds, Nicolas Lemaître, Valentin Rongier, Boulaye Dia, Quentin Merlin, Abdelhamid Aït Boudlal, Henrick Do Marcolino, Arnaud Nordin, Issa Soumaré.
Suplentes de OFI Crete: Klidman Lilo, Zisis Karachalios, Giorgios Kanellopoulos, Panagiotis Katsikas, Borja González, Thiago Nuss, Giannis Apostolakis, Thiago Romano, Dimitrios Nikolaou, Giannis Theodosoulakis, Pavlos Kenourgiakis.
La previa de Rennes y OFI Crete: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Roazhon Park
- Próximo partido de Rennes: vs. Juventus, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de OFI Crete: vs. Leverkusen, jueves 22 de octubre