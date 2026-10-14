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Europa League

Alineaciones de Rennes y OFI Crete por la Europa League: formaciones probables

Rennes y OFI Crete se enfrentan este jueves 15 de octubre en el Roazhon Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rennes vs. OFI Crete, Europa League
Rennes vs. OFI Crete, Europa League

Se viene Rennes vs. OFI Crete este jueves 15 de octubre en el Roazhon Park desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Rennes y OFI Crete

Rennes viene de empatar 0-0 con Sturm Graz.

OFI Crete viene de ganarle 2-0 a Hoffenheim.

Las alineaciones de Rennes y OFI Crete

Rennes (4-3-3): Brice Samba, Mahamadou Nagida, Anthony Rouault, Charlie Cresswell, Przemyslaw Frankowski, Adrien Thomasson, Mahdi Camara, Sebastian Szymański, Mousa Altamari, Estéban Lepaul, Ludovic Blas. DT: Franck Haise.

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OFI Crete (3-4-3): Nikolaos Christogeorgos, Krešimir Krizmanić, Achilleas Poungouras, Konstantinos Kostoulas, Nikolaos Athanasiou, Andreas Bouchalakis, Thanasis Androutsos, Lorenzo Dickmann, Aitor Cantalapiedra, Kenan Kodro, Taxiarchis Fountas. DT: Christos Kontis.

Suplentes de Rennes: Gonçalo Oliveira, Djaoui Cissé, Eliezer Mayenda, Bryan Reynolds, Nicolas Lemaître, Valentin Rongier, Boulaye Dia, Quentin Merlin, Abdelhamid Aït Boudlal, Henrick Do Marcolino, Arnaud Nordin, Issa Soumaré.

Suplentes de OFI Crete: Klidman Lilo, Zisis Karachalios, Giorgios Kanellopoulos, Panagiotis Katsikas, Borja González, Thiago Nuss, Giannis Apostolakis, Thiago Romano, Dimitrios Nikolaou, Giannis Theodosoulakis, Pavlos Kenourgiakis.

La previa de Rennes y OFI Crete: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Roazhon Park
  • Próximo partido de Rennes: vs. Juventus, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de OFI Crete: vs. Leverkusen, jueves 22 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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