Brighton y Ajax protagonizarán uno de los grandes encuentros de la 3° jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2023/24, cuando se enfrenten este jueves 26 de octubre, en un partidazo.

El compromiso, que tendrá sede en el Falmer Stadium, se podrá seguir por las señales de Star+ y Paramount+. En este sentido, entérate aquí todo lo que debes saber para no perderte este gran cotejo por el Grupo B.

VER Brighton and Hove vs. Ajax por Star+ en Latinoamérica

VER Brighton and Hove vs. Ajax por Paramount+ en Estados Unidos

Las “Gaviotas” llegan a este partido tras llevarse un buen empate por 2-2 ante Olympique de Marsella en tierras francesas, con los goles de Pascal Grob y João Pedro. Pese a ello, se ubican en el 4° lugar del Grupo B, con apenas 1 unidad.

Por su parte, los “Ajacieden” vienen de cosechar un empate por 1-1 con AEK Atenas en territorio griego, gracias al tanto de Steven Bergwijn. De esta manera, se colocan en la 3° posición del Grupo B, con 2 puntos.

¿Cuándo juegan Brighton vs. Ajax por la Europa League 2023-24?

El partido Brighton and Hove vs. Ajax se disputará este jueves 26 de octubre, desde el Falmer Stadium, por la tercera fecha del Grupo B de la UEFA Europa League.

Horarios por país:

Argentina: 16.00 horas

16.00 horas Uruguay: 16.00 horas

16.00 horas Brasil: 16.00 horas

16.00 horas Chile: 16.00 horas

16.00 horas Paraguay: 15.00 horas

15.00 horas Bolivia: 15.00 horas

15.00 horas Venezuela: 15.00 horas

15.00 horas Colombia: 14.00 horas

14.00 horas Ecuador: 14.00 horas

14.00 horas Perú: 14.00 horas

14.00 horas México: 13.00 horas

13.00 horas Estados Unidos: 12.00 horas PT / 15.00 horas ET

12.00 horas PT / 15.00 horas ET España: 21.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Ajax por la Europa League 2023-24?

El partido Brighton and Hove vs. Ajax será transmitido EN DIRECTO a través de los siguientes canales y plataformas:

Star+: Latinoamérica.

Latinoamérica. ESPN: Brasil y México.

Brasil y México. ESPN 2: Argentina y Centroamérica.

Argentina y Centroamérica. GUIGO y Now Net: Brasil.

Brasil. Paramount+ y ViX: Estados Unidos.

Estados Unidos. Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 4: España.

Encuesta ¿Cuál será el resultado del partido en Inglaterra? ¿Cuál será el resultado del partido en Inglaterra? YA VOTARON 0 PERSONAS

Sigue el MINUTO a MINUTO de Brighton vs. Ajax por la Europa League 2023-24:

Posiciones del Grupo B de la Europa League 2023-24, en la previa de Brighton vs. Ajax: