Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Milan por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Bournemouth llega envalentonado tras una seguidilla de buenos resultados y quiere confirmar que el batacazo ante Chelsea quedó atrás. Milan, en cambio, necesita sostener el nivel ofensivo que mostró en sus últimas presentaciones para no perderle pisada a la zona de arriba.

Los dos equipos ganaron en su última salida y buscan un triunfo que los acomode entre los puestos de privilegio de la fase de liga. Para el Milan en particular, sumar de visitante empieza a ser un asunto urgente si quiere evitar complicaciones más adelante.

La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth viene de goleadas convincentes: primero 3-0 ante Sturm y después 2-0 frente a Sunderland, aunque en el medio sufrió una paliza 5-1 como visitante contra Chelsea que todavía duele. Con esos números está quinto con 6 puntos en dos presentaciones, una ubicación que lo deja cómodo para seguir prendido arriba.

El Milan, por su parte, atraviesa un buen momento futbolístico aunque los resultados en la tabla todavía no lo reflejan: viene de ganarle 3-2 a Atalanta de local y antes había goleado 4-0 a Salzburg como visitante, tras un empate 1-1 frente a Sassuolo. Pese a esa racha ofensiva, marcha 16° con apenas 3 puntos, algo que obliga a no relajarse pensando en lo que viene.

El historial entre Bournemouth y Milan

El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez, en 2016, cuando el Milan se impuso 2-1 en un partido que Bournemouth jugó de local. No hay mucho más para rescatar de un cruce que casi no tiene antecedentes recientes.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 03/09/2016 Bournemouth vs. Milan 1-2 Club Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sturm Graz vs. Marseille Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 OFI Crete vs. Leverkusen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Sunderland Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Juventus vs. Rennes Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Zagreb vs. Nijmegen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ferencvaros vs. Torreense Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ararat vs. AZ Alkmaar Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Lyon Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Omonia vs. Benfica Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Olympiacos vs. Sparta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 NK Celje vs. Red Bull Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lillestroem vs. Real Sociedad Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Anderlecht Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Viktoria vs. Levski Sofia Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celtic vs. Celta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Beşiktaş vs. Crystal Palace Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis