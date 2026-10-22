Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Milan por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Bournemouth llega envalentonado tras una seguidilla de buenos resultados y quiere confirmar que el batacazo ante Chelsea quedó atrás. Milan, en cambio, necesita sostener el nivel ofensivo que mostró en sus últimas presentaciones para no perderle pisada a la zona de arriba.
Los dos equipos ganaron en su última salida y buscan un triunfo que los acomode entre los puestos de privilegio de la fase de liga. Para el Milan en particular, sumar de visitante empieza a ser un asunto urgente si quiere evitar complicaciones más adelante.
La actualidad de ambos equipos
El Bournemouth viene de goleadas convincentes: primero 3-0 ante Sturm y después 2-0 frente a Sunderland, aunque en el medio sufrió una paliza 5-1 como visitante contra Chelsea que todavía duele. Con esos números está quinto con 6 puntos en dos presentaciones, una ubicación que lo deja cómodo para seguir prendido arriba.
El Milan, por su parte, atraviesa un buen momento futbolístico aunque los resultados en la tabla todavía no lo reflejan: viene de ganarle 3-2 a Atalanta de local y antes había goleado 4-0 a Salzburg como visitante, tras un empate 1-1 frente a Sassuolo. Pese a esa racha ofensiva, marcha 16° con apenas 3 puntos, algo que obliga a no relajarse pensando en lo que viene.
El historial entre Bournemouth y Milan
El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez, en 2016, cuando el Milan se impuso 2-1 en un partido que Bournemouth jugó de local. No hay mucho más para rescatar de un cruce que casi no tiene antecedentes recientes.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/09/2016
|Bournemouth vs. Milan
|1-2
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Union Saint-Gilloise vs. Hapoel
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sturm Graz vs. Marseille
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|OFI Crete vs. Leverkusen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Sunderland
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Juventus vs. Rennes
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Zagreb vs. Nijmegen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ferencvaros vs. Torreense
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ararat vs. AZ Alkmaar
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Lyon
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Omonia vs. Benfica
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Olympiacos vs. Sparta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|NK Celje vs. Red Bull
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lillestroem vs. Real Sociedad
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Anderlecht
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Viktoria vs. Levski Sofia
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celtic vs. Celta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Beşiktaş vs. Crystal Palace
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports.
- Bournemouth suma 6 puntos en el torneo.
- Milan suma 3 puntos en el torneo.