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Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Milan por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth vs. Milan, Europa League
Bournemouth vs. Milan, Europa League

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Bournemouth llega envalentonado tras una seguidilla de buenos resultados y quiere confirmar que el batacazo ante Chelsea quedó atrás. Milan, en cambio, necesita sostener el nivel ofensivo que mostró en sus últimas presentaciones para no perderle pisada a la zona de arriba.

Los dos equipos ganaron en su última salida y buscan un triunfo que los acomode entre los puestos de privilegio de la fase de liga. Para el Milan en particular, sumar de visitante empieza a ser un asunto urgente si quiere evitar complicaciones más adelante.

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La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth viene de goleadas convincentes: primero 3-0 ante Sturm y después 2-0 frente a Sunderland, aunque en el medio sufrió una paliza 5-1 como visitante contra Chelsea que todavía duele. Con esos números está quinto con 6 puntos en dos presentaciones, una ubicación que lo deja cómodo para seguir prendido arriba.

El Milan, por su parte, atraviesa un buen momento futbolístico aunque los resultados en la tabla todavía no lo reflejan: viene de ganarle 3-2 a Atalanta de local y antes había goleado 4-0 a Salzburg como visitante, tras un empate 1-1 frente a Sassuolo. Pese a esa racha ofensiva, marcha 16° con apenas 3 puntos, algo que obliga a no relajarse pensando en lo que viene.

El historial entre Bournemouth y Milan

El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez, en 2016, cuando el Milan se impuso 2-1 en un partido que Bournemouth jugó de local. No hay mucho más para rescatar de un cruce que casi no tiene antecedentes recientes.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
03/09/2016Bournemouth vs. Milan1-2Club Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Union Saint-Gilloise vs. HapoelJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Sturm Graz vs. MarseilleJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
OFI Crete vs. LeverkusenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. SunderlandJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Juventus vs. RennesJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Zagreb vs. NijmegenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ferencvaros vs. TorreenseJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ararat vs. AZ AlkmaarJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. LyonJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Omonia vs. BenficaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Olympiacos vs. SpartaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
NK Celje vs. Red BullJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Lillestroem vs. Real SociedadJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AnderlechtJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Viktoria vs. Levski SofiaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Celtic vs. CeltaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Beşiktaş vs. Crystal PalaceJueves 22 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • Bournemouth suma 6 puntos en el torneo.
  • Milan suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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