Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Real Sociedad este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Ninguno de los dos llega con el envión que necesita y eso convierte este cruce en una final anticipada para acomodarse en la tabla de la Europa League.

Con apenas cinco puntos en cuatro fechas, tanto Crystal Palace como Real Sociedad necesitan una victoria que los saque de la zona incómoda del torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace llega golpeado tras caer 3-2 como visitante ante el Coventry, un resultado que se suma a la derrota en casa frente al Liverpool y al empate ante Hoffenheim. Tres partidos sin ganar y una floja racha que lo tienen 21° con apenas cinco unidades, algo que en Selhurst Park empieza a pesar.

Real Sociedad tampoco esconde su mal momento: viene de perder 3-2 en campo del Santander, después de un triunfo ajustado ante Rayo y un empate con Lyon. La igualdad en puntos con su rival de turno refleja una floja fase de grupos para el equipo vasco, que está obligado a reaccionar antes de que la clasificación se le escape de las manos.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Beşiktaş vs. Hapoel Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Celta vs. Bournemouth Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Marseille vs. Levski Sofia Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Olympiacos vs. Milan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Zagreb vs. Leverkusen Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viktoria vs. Benfica Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Red Bull vs. Ararat Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Celtic Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hoffenheim vs. Sturm Graz Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Jagiellonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lyon vs. Lillestroem Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 OFI Crete vs. Anderlecht Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Nijmegen vs. Rennes Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Juventus vs. Omonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Ferencvaros vs. NK Celje Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sparta vs. AZ Alkmaar Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN2 Mexico y Disney+ Premium Mexico .

y . Crystal Palace suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Real Sociedad suma 5 puntos en el torneo.