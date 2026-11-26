Crystal Palace recibe a Real Sociedad este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Ninguno de los dos llega con el envión que necesita y eso convierte este cruce en una final anticipada para acomodarse en la tabla de la Europa League.
Con apenas cinco puntos en cuatro fechas, tanto Crystal Palace como Real Sociedad necesitan una victoria que los saque de la zona incómoda del torneo.
La actualidad de ambos equipos
El Crystal Palace llega golpeado tras caer 3-2 como visitante ante el Coventry, un resultado que se suma a la derrota en casa frente al Liverpool y al empate ante Hoffenheim. Tres partidos sin ganar y una floja racha que lo tienen 21° con apenas cinco unidades, algo que en Selhurst Park empieza a pesar.
Real Sociedad tampoco esconde su mal momento: viene de perder 3-2 en campo del Santander, después de un triunfo ajustado ante Rayo y un empate con Lyon. La igualdad en puntos con su rival de turno refleja una floja fase de grupos para el equipo vasco, que está obligado a reaccionar antes de que la clasificación se le escape de las manos.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN2 Mexico, Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Beşiktaş vs. Hapoel
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Celta vs. Bournemouth
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Marseille vs. Levski Sofia
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Olympiacos vs. Milan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Zagreb vs. Leverkusen
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viktoria vs. Benfica
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Red Bull vs. Ararat
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Celtic
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hoffenheim vs. Sturm Graz
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Jagiellonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lyon vs. Lillestroem
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|OFI Crete vs. Anderlecht
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Nijmegen vs. Rennes
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Juventus vs. Omonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Ferencvaros vs. NK Celje
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sparta vs. AZ Alkmaar
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 Mexico y Disney+ Premium Mexico.
- Crystal Palace suma 5 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 5 puntos en el torneo.