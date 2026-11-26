Juventus recibe a Omonia este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Allianz Stadium. Juventus necesita siete puntos de ventaja sobre el fondo de la zona para no sufrir en las últimas fechas, y una victoria ante un rival accesible en el papel le ordenaría la fase de liga. Omonia, en cambio, llega con la obligación de ganar afuera para no quedar descolgado de la clasificación.
El partido mide a un candidato habitual de la Europa League contra un equipo que pelea por meterse entre los primeros puestos que dan el pase directo a la siguiente ronda. Para Juventus es una chance de asegurar puntos ante un rival de menor jerarquía en el papel.
La actualidad de ambos equipos
Juventus llega con el envión de un 4-0 contundente ante Venezia y una seguidilla sin derrotas que incluye un empate de visitante frente a Fiorentina y un triunfo ajustado ante AZ. Son cuartos en la tabla con 10 puntos en cuatro presentaciones, números que lo dejan bien posicionado para pelear arriba en lo que resta de la fase de liga.
Omonia, en el otro extremo de la tabla en el puesto 18, viene de un empate 1-1 como local frente a APOEL que no le alcanzó para despegarse de la parte baja. Antes había goleado 2-0 de visitante a Anorthosis, aunque la caída 1-3 ante NEC mostró que el equipo todavía no logra estabilizar su rendimiento afuera de casa.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Disney+ Premium Mexico, ESPN4 Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Beşiktaş vs. Hapoel
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Celta vs. Bournemouth
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Marseille vs. Levski Sofia
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Olympiacos vs. Milan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Zagreb vs. Leverkusen
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viktoria vs. Benfica
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Red Bull vs. Ararat
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Celtic
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hoffenheim vs. Sturm Graz
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Jagiellonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lyon vs. Lillestroem
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|OFI Crete vs. Anderlecht
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Nijmegen vs. Rennes
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Ferencvaros vs. NK Celje
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Crystal Palace vs. Real Sociedad
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sparta vs. AZ Alkmaar
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico y ESPN4 Mexico.
- Juventus suma 10 puntos en el torneo.
- Omonia suma 6 puntos en el torneo.