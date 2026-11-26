Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Allianz Stadium, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus recibe a Omonia este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Allianz Stadium. Juventus necesita siete puntos de ventaja sobre el fondo de la zona para no sufrir en las últimas fechas, y una victoria ante un rival accesible en el papel le ordenaría la fase de liga. Omonia, en cambio, llega con la obligación de ganar afuera para no quedar descolgado de la clasificación.

El partido mide a un candidato habitual de la Europa League contra un equipo que pelea por meterse entre los primeros puestos que dan el pase directo a la siguiente ronda. Para Juventus es una chance de asegurar puntos ante un rival de menor jerarquía en el papel.

La actualidad de ambos equipos

Juventus llega con el envión de un 4-0 contundente ante Venezia y una seguidilla sin derrotas que incluye un empate de visitante frente a Fiorentina y un triunfo ajustado ante AZ. Son cuartos en la tabla con 10 puntos en cuatro presentaciones, números que lo dejan bien posicionado para pelear arriba en lo que resta de la fase de liga.

Omonia, en el otro extremo de la tabla en el puesto 18, viene de un empate 1-1 como local frente a APOEL que no le alcanzó para despegarse de la parte baja. Antes había goleado 2-0 de visitante a Anorthosis, aunque la caída 1-3 ante NEC mostró que el equipo todavía no logra estabilizar su rendimiento afuera de casa.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Beşiktaş vs. Hapoel Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Celta vs. Bournemouth Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Marseille vs. Levski Sofia Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Olympiacos vs. Milan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Zagreb vs. Leverkusen Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viktoria vs. Benfica Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Red Bull vs. Ararat Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Celtic Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hoffenheim vs. Sturm Graz Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Jagiellonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lyon vs. Lillestroem Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 OFI Crete vs. Anderlecht Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Nijmegen vs. Rennes Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Ferencvaros vs. NK Celje Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Crystal Palace vs. Real Sociedad Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sparta vs. AZ Alkmaar Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico y ESPN4 Mexico .

y . Juventus suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Omonia suma 6 puntos en el torneo.