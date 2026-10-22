Dónde ver EN VIVO Lillestroem vs. Real Sociedad por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Con apenas un punto en dos presentaciones, ninguno de los dos se puede dar el lujo de regalar nada en esta Europa League. El que pierda queda prácticamente obligado a ganar todo lo que resta para no quedar afuera de la clasificación.

La fase de liga del torneo no perdona los tropiezos y acá los dos llegan urgidos de sumar. Para la Real Sociedad en particular es una buena chance de empezar a despegar en la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

El Lillestroem está 22° entre 36 equipos con un solo punto en dos fechas, un arranque flojo que lo obliga a reaccionar rápido. En su liga viene de un buen envión: ganó 2-0 de visitante ante Sandefjord, después de empatar 1-1 con Sparta y 2-2 con Molde, resultados que muestran a un equipo irregular pero que no se cae.

La Real Sociedad tampoco pudo despegar en la competencia europea y marcha 23° con la misma cantidad de puntos, pero llega con otro envión anímico. Viene de golear 5-2 como visitante frente al Málaga, tras empatar 1-1 con el Royale Union SG y ganar 3-2 de local ante el Deportivo, una seguidilla que lo muestra ofensivo y con gol a favor.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sturm Graz vs. Marseille Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 OFI Crete vs. Leverkusen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Sunderland Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Juventus vs. Rennes Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Zagreb vs. Nijmegen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ferencvaros vs. Torreense Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ararat vs. AZ Alkmaar Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Lyon Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Omonia vs. Benfica Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Olympiacos vs. Sparta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 NK Celje vs. Red Bull Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Anderlecht Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Viktoria vs. Levski Sofia Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celtic vs. Celta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Beşiktaş vs. Crystal Palace Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Milan Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA .

y . Lillestroem suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Real Sociedad suma 1 punto en el torneo.