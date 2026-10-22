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Europa League

Dónde ver EN VIVO Lillestroem vs. Real Sociedad por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem vs. Real Sociedad, Europa League
Lillestroem vs. Real Sociedad, Europa League

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Con apenas un punto en dos presentaciones, ninguno de los dos se puede dar el lujo de regalar nada en esta Europa League. El que pierda queda prácticamente obligado a ganar todo lo que resta para no quedar afuera de la clasificación.

La fase de liga del torneo no perdona los tropiezos y acá los dos llegan urgidos de sumar. Para la Real Sociedad en particular es una buena chance de empezar a despegar en la tabla general.

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La actualidad de ambos equipos

El Lillestroem está 22° entre 36 equipos con un solo punto en dos fechas, un arranque flojo que lo obliga a reaccionar rápido. En su liga viene de un buen envión: ganó 2-0 de visitante ante Sandefjord, después de empatar 1-1 con Sparta y 2-2 con Molde, resultados que muestran a un equipo irregular pero que no se cae.

La Real Sociedad tampoco pudo despegar en la competencia europea y marcha 23° con la misma cantidad de puntos, pero llega con otro envión anímico. Viene de golear 5-2 como visitante frente al Málaga, tras empatar 1-1 con el Royale Union SG y ganar 3-2 de local ante el Deportivo, una seguidilla que lo muestra ofensivo y con gol a favor.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Union Saint-Gilloise vs. HapoelJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Sturm Graz vs. MarseilleJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
OFI Crete vs. LeverkusenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. SunderlandJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Juventus vs. RennesJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Zagreb vs. NijmegenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ferencvaros vs. TorreenseJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ararat vs. AZ AlkmaarJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. LyonJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Omonia vs. BenficaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Olympiacos vs. SpartaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
NK Celje vs. Red BullJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AnderlechtJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Viktoria vs. Levski SofiaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Celtic vs. CeltaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Beşiktaş vs. Crystal PalaceJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. MilanJueves 22 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA.
  • Lillestroem suma 1 punto en el torneo.
  • Real Sociedad suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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