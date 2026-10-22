Dónde ver EN VIVO Lillestroem vs. Real Sociedad por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Con apenas un punto en dos presentaciones, ninguno de los dos se puede dar el lujo de regalar nada en esta Europa League. El que pierda queda prácticamente obligado a ganar todo lo que resta para no quedar afuera de la clasificación.
La fase de liga del torneo no perdona los tropiezos y acá los dos llegan urgidos de sumar. Para la Real Sociedad en particular es una buena chance de empezar a despegar en la tabla general.
La actualidad de ambos equipos
El Lillestroem está 22° entre 36 equipos con un solo punto en dos fechas, un arranque flojo que lo obliga a reaccionar rápido. En su liga viene de un buen envión: ganó 2-0 de visitante ante Sandefjord, después de empatar 1-1 con Sparta y 2-2 con Molde, resultados que muestran a un equipo irregular pero que no se cae.
La Real Sociedad tampoco pudo despegar en la competencia europea y marcha 23° con la misma cantidad de puntos, pero llega con otro envión anímico. Viene de golear 5-2 como visitante frente al Málaga, tras empatar 1-1 con el Royale Union SG y ganar 3-2 de local ante el Deportivo, una seguidilla que lo muestra ofensivo y con gol a favor.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Union Saint-Gilloise vs. Hapoel
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sturm Graz vs. Marseille
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|OFI Crete vs. Leverkusen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Sunderland
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Juventus vs. Rennes
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Zagreb vs. Nijmegen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ferencvaros vs. Torreense
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ararat vs. AZ Alkmaar
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Lyon
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Omonia vs. Benfica
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Olympiacos vs. Sparta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|NK Celje vs. Red Bull
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Anderlecht
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Viktoria vs. Levski Sofia
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celtic vs. Celta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Beşiktaş vs. Crystal Palace
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Milan
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA.
- Lillestroem suma 1 punto en el torneo.
- Real Sociedad suma 1 punto en el torneo.