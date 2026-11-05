Alineaciones de Lillestroem y Viktoria por la Europa League: formaciones probables

Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Estadio Åråsen por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lillestroem recibe a Viktoria este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Åråsen. Lillestroem viene de caer 0-6 ante Real Sociedad y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Viktoria viene de caer 1-2 ante Levski Sofia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Lillestroem y Viktoria

Lillestroem (4-3-3): Pontus Dahlberg, Lars Ranger, Sander Moen Foss, Ruben Gabrielsen, Yaw Paintsil, Filip Ottosson, Gustav Kjolstad Nyheim, Ylldren Ibrahimaj, Felix Va, Thomas Lehne Olsen, Gustav Nordh. DT: Hans Erik Odegaard.

Viktoria (4-1-2-1-2): Florian Wiegele, Amar Memic, Sampson Dweh, Denis Vavro, Tobias Paliscak, Tomas Ladra, Patrik Hrosovsky, Lukas Cerv, Cheick Oumar Souare, Christophe Kabongo, Denis Visinsky. DT: Radoslav Kovac.

La previa de Lillestroem y Viktoria: todo lo que hay que saber