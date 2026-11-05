Dónde ver EN VIVO Lillestroem vs. Viktoria por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Lillestroem recibe a Viktoria este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Åråsen. Dos equipos que llegan golpeados en la tabla de la Europa League se cruzan con la necesidad de sumar sus primeros puntos reales en el torneo. Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse en la pelea por la clasificación.
La fase de liga aprieta y ambos están al fondo de las posiciones, así que esto empieza a ser una final adelantada para seguir con chances de avanzar de ronda.
La actualidad de ambos equipos
Lillestroem llega golpeado en la competencia europea, con apenas un punto en tres fechas, pero el funcionamiento del equipo en el campeonato local es otra historia: viene de tres victorias seguidas, incluyendo un triunfo de visitante ante Start y un partidazo ganado 3-2 como local frente a Brann. La confianza por el buen momento futbolístico está, el tema es si logra trasladarla a este torneo donde todavía no pudo ganar.
Viktoria no suma en la Europa League, está sin puntos después de tres jornadas y ocupa el puesto 33. Sin embargo, en su liga doméstica atraviesa un gran presente: goleó 4-0 de visitante a Ostrava y un 6-1 contundente ante Vysočina en la fecha anterior. La diferencia es notable con el nivel mostrado en la competencia continental, donde incluso cayó como local frente a Pardubice.
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levski Sofia vs. Jagiellonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Anderlecht vs. Red Bull
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Real Sociedad vs. Lyon
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Nijmegen vs. Omonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Crystal Palace vs. Hoffenheim
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Sparta vs. Bournemouth
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Milan vs. Ferencvaros
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Ararat
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hapoel vs. OFI Crete
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Zagreb
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Benfica vs. Lech Poznan
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sturm Graz vs. NK Celje
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celta vs. Union Saint-Gilloise
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celtic vs. Beşiktaş
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Leverkusen vs. Marseille
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|AZ Alkmaar vs. Juventus
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
- Lillestroem suma 1 punto tras vencer a Start, Sogndal y Brann.
- Viktoria suma 0 puntos en el torneo.