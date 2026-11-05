Dónde ver EN VIVO Lillestroem vs. Viktoria por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio Åråsen, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem recibe a Viktoria este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Åråsen. Dos equipos que llegan golpeados en la tabla de la Europa League se cruzan con la necesidad de sumar sus primeros puntos reales en el torneo. Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse en la pelea por la clasificación.

La fase de liga aprieta y ambos están al fondo de las posiciones, así que esto empieza a ser una final adelantada para seguir con chances de avanzar de ronda.

La actualidad de ambos equipos

Lillestroem llega golpeado en la competencia europea, con apenas un punto en tres fechas, pero el funcionamiento del equipo en el campeonato local es otra historia: viene de tres victorias seguidas, incluyendo un triunfo de visitante ante Start y un partidazo ganado 3-2 como local frente a Brann. La confianza por el buen momento futbolístico está, el tema es si logra trasladarla a este torneo donde todavía no pudo ganar.

Viktoria no suma en la Europa League, está sin puntos después de tres jornadas y ocupa el puesto 33. Sin embargo, en su liga doméstica atraviesa un gran presente: goleó 4-0 de visitante a Ostrava y un 6-1 contundente ante Vysočina en la fecha anterior. La diferencia es notable con el nivel mostrado en la competencia continental, donde incluso cayó como local frente a Pardubice.

Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levski Sofia vs. Jagiellonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Anderlecht vs. Red Bull Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Real Sociedad vs. Lyon Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Nijmegen vs. Omonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Crystal Palace vs. Hoffenheim Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Sparta vs. Bournemouth Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Milan vs. Ferencvaros Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Ararat Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hapoel vs. OFI Crete Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Zagreb Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Benfica vs. Lech Poznan Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sturm Graz vs. NK Celje Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celta vs. Union Saint-Gilloise Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celtic vs. Beşiktaş Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Leverkusen vs. Marseille Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 AZ Alkmaar vs. Juventus Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX .

y . Lillestroem suma 1 punto tras vencer a Start, Sogndal y Brann.

suma 1 punto tras vencer a Start, Sogndal y Brann. Viktoria suma 0 puntos en el torneo.