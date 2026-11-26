Lyon y Lillestroem se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Parc Olympique Lyonnais por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lyon recibe a Lillestroem este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Parc Olympique Lyonnais. Lyon viene de empatar 1-1 con Real Sociedad y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Lillestroem viene de caer 0-1 ante Viktoria y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Lyon y Lillestroem

Lyon (4-3-3): Dominik Greif, Zachary Athekame, Felix Bacher, Moussa Niakhate, Abner Vinicius, Noah Teye Nartey, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso, Ernest Nuamah, Khalis Merah, Keito Nakamura. DT: Carlos Vicens.

Lillestroem (4-3-3): Pontus Dahlberg, Lars Ranger, Ruben Gabrielsen, Stian Kristiansen, Frederik Elkaer, Filip Ottosson, Gustav Kjolstad Nyheim, Ylldren Ibrahimaj, Felix Va, Fredrik Gulbrandsen, Eric Kitolano. DT: Hans Erik Odegaard.

Bajas y ausentes de Lyon y Lillestroem

Lyon:

Clinton Mata (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Tyler Morton (lesión en la ingle; vuelve a principios de febrero de 2027)

Pavel Sulc (lesión de meniscos; vuelve a principios de enero de 2027)

Mohamadi Ouedraogo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de junio de 2027)

Lillestroem:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Lyon y Lillestroem: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Parc Olympique Lyonnais

Parc Olympique Lyonnais Próximo partido de Lyon: vs. Union Saint-Gilloise, jueves 10 de diciembre

vs. Union Saint-Gilloise, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Lillestroem: vs. Levski Sofia, jueves 10 de diciembre