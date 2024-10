Es el goleador de la Europa League: otro golazo del delantero al que Simeone no le dio chances en Atlético de Madrid

Atlético Madrid sigue pensando en una derrota ante Lille que pone en alarmas la superveniencia del equipo de Diego Simeone en la UEFA Champions League . Mientras tanto, llega un nuevo golazo del delantero al que el Cholo no dio chances en la capital de España. La Europa League, torneo revolucionado por sus anotaciones, ve nacer a un crack que encajaría como dedo en el anillo por el Metropolitano en estas fechas.

Samu Omorodion sigue dulce. El delantero español de 20 años y nuevo fichaje del Porto continúa rompiendo redes mientras en Madrid delanteros como Julián Álvarez o Alexander Sorloth no terminan de encontrar su velocidad crucero. TSG 1899 Hoffenheim sufrió otro tanto más del máximo anotador de la presente Europa League, quien llega ya a un total de 4 gritos sagrados en el certamen, sigue haciendo méritos para volver algún día a LaLiga.

La explosión de Omorodion es innegable. Tras pasos por Granada o Deportivo Alavés, el delantero de la sub-21 de España sale a gol por partido en Porto. Son 8 partidos en todas las competiciones, mismo número de festejos y todo ello por apenas 15 millones de euros. Los Dragone calientan otra venta para la historia en el futuro y como ocurrió con cracks de la talla de Falcao, Jackson Martínez y demás. El jugador quería quedarse en Atlético en verano, pero no se abrieron las puertas de un primer equipo señalado en estas fechas.

“Fue un verano muy complicado. Cuando estuve en Madrid lo pasé muy mal… En Atlético de Madrid-entrenaba apartado. No me sentía partícipe, no como un futbolista. Entrenaba y mi cabeza me decía que no. Lo pasé mal. Muchas noches llorando…Nadie habló conmigo y yo no hablé con nadie. Yo seguía siendo jugador del Atlético de Madrid, tenía que ir a entrenar y a cumplir”, desvelaba semanas atrás en la Agencia EFE uno de los delanteros de moda en Europa. Por el conjunto colchonero tuvo que salir hasta Simeone a defender a la entidad.

Samu no se quedó por cuestiones deportivas…Y económicas. Atlético Madrid hizo una inversión para el recuerdo en verano y con fichajes de peso como los de Julián Álvarez, Alexander Sorloth, Robin Le Normand o Connor Gallagher. No había hueco para todos, si cuentas por pagar y un Omorodion que incluso estuvo a un paso del Chelsea en medio del intentó por sacar de las filas del Cholo a Joao Félix. Nuevo golazo anoche y con más de una cabeza mirando a la directiva Colchonera.

Simeone respondió a Omorodion

“Samu sabe que el 28 de junio mandó un mensaje en el que quedaba claro que no quería estar en el Atlético”, comentaba Diego Pablo horas después de la explosiva entrevista de Samu en EFE. Alguien falta a la verdad, tal vez el tiempo dirá quien y en medio surgen diversas posturas alrededor de una operación que tiene al Porto como gran vencedor. Atlético, con dudas en su ataque ahora mismo, buscará en las próximas fechas retomar el rumbo en LaLiga como Champions.

Los próximos partidos del Atlético Madrid

Se viene una visita más que dura este domingo para los hombres el Cholo, Será en Sevilla y frente a un Real Betis que también necesita puntos en la tabla general. Luego llegará el turno de la Copa del Rey ante el humilde Unió Esportiva Vic. Las Palmas de local, PSG de visitante en la Champions y finalmente Mallorca fuera de casa, lo que le queda a Simeone antes del próximo parón de selecciones.

