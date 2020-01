A Mourinho lo amonestaron por espiar al rival ¡en pleno partido!

Siempre da que hablar José Mourinho, no por menos es mundialmente conocido como The Special One: desde felicitar a los alcanzapelotas hasta dejar plantada a la prensa por no preguntarle a su asistente técnico.

Este miércoles, en el primer día del 2020, el actual director técnico del Tottenham ya hizo de las suyas en la Premier League, aunque fue derrota por 1-0 ante Southampton.

+ El video:

Mourinho mirando la táctica del otro equipo es dios este hombre pic.twitter.com/pKLTWbfZ0S — JUNIOR⚡ (@Viniciusjrfn) January 1, 2020

Su equipo perdía de visitante por la mínima y Mourinho no podía encontrarle la vuelta a cómo hacerle daño al dueño de casa. Lo que hizo no se le hubiese pasado por la cabeza a ningún otro entrenador. Bien puesto tiene su apodo.

Faltando quince minutos para el final del encuentro, The Special One se fue hasta el banco de suplentes del Southampton y como si fuese un extraño ¡quiso espiar las tácticas del rival!

Y sí, imposible que no pase desapercibido lo que quiso harcer. Por eso, el juez principal del encuentro, que fue ayudado por el cuarto árbitro, se acercó y le sacó la amarilla.

Mourinho terminó dándole la razón a ambos árbitros. ¡Realmente insólito!

