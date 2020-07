Al estilo Zlatan, Ibrahimovic habló sobre su futuro: "Nadie me dijo nada"

38 años tiene Zlatan Ibrahimovic y sigue siendo protagonista en una de las ligas de fútbol más importantes de todo el mundo.

Ayer ante Sassuolo, el Milan ganó por 2-1 y claro, los dos goles fueron del sueco, que está en un gran nivel personal.

Mientras la Serie A se define y los dirigidos por Pioli sueñan con terminar en puestos de clasificación a competencias europeas, comenzaron los rumores sobre el futuro del delantero.

Y fiel a su estilo, en diálogo con Sky Sports, él se sacó de encima este tema: "Todavía quedan tres partidos, diez días. Nadie me dijo nada y no espero nada más. Hay cosas que no podemos controlar y me parece muy extraño. La situación es complicada", explicó.

Luego, agregó: "Estamos haciendo cosas buenas, pero aún no ha terminado nuestro objetivo. Queremos el quinto lugar, pero incluso si entramos al repechaje (de la Europa League) también puede ser bueno. Directo es mejor".

Lo que más fuerte había sonado era la chance de que se sume al Leeds de Marcelo Bielsa, recién ascendido a la Premier League de Inglaterra. Veremos.

