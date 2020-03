Alario: "Me puse muy contento por la final que ganó River en Madrid"

Le costó, le llevó su tiempo, pero parece ser que Lucas Alario ya está adaptado a la Bundesliga. El Pipa está esperando que pase todo esto del coronavirus para volver a romper redes con el Bayer Leverkusen.

En una entrevista con el diario Olé, al delantero le preguntaron por su pasado en River, donde fue campeón de la Copa Libertadores de 2015.

"Con los chicos que compartí plantel nos mensajeamos cada tanto, ya sea por WhatsApp o por Instagram y nos hacemos alguna que otra joda", comenzó.

Además, aseguró que intenta no perderse los partidos del Millonario: "Cada vez que puedo, por los horarios, suelo verlos. Se me complica bastante cuando River juega tarde en Argentina, pero cada vez que puedo me quedo a verlos. Y no sólo a River, sigo al fútbol argentino porque me gusta".

Cuando se fue, se habló muchísmio de su salida. Fue una decisión muy difícil, en medio de una Libertadores importante.

"No me he arrepentido de haberme ido. Nunca dije “pucha, si hubiese esperado un poco más habría estado ahí. Porque la decisión la tomé muy convencido, era lo que sentía. Después sí me puse muy contento por esa final que ganó el equipo en Madrid", comentó el Pipa.

Por último, Alario hasta se tomó unos minutos para analizar la histórica derrota de River ante Flamengo en la última final: "Fue algo raro, extraño. A mí no se me pasaba por la cabeza que iban a pasar esas cosas, siempre pensé que River iba a ganar esos dos títulos, pero es fútbol y puede pasar cualquier cosa en pocos minutos, como pasó con Flamengo. Pero eso tampoco tiene que manchar todo lo que River consiguió en estos años. No se puede ganar todo y lo positivo tiene que ser que el equipo sigue llegando hasta la final tanto en la Copa como en el torneo. Eso tiene que ser muy valorado".

