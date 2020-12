El Papu Gómez explota en Instagram: "Cuando me vaya, se sabrá la verdad"

Habiendo desembarcado en las filas del Atalanta a mediados del 2014, al Papu Gómez no le tomó mucho en convertirse en uno de los líderes y capitanes del humilde equipo que al día de la fecha milita en las filas de la Serie A.

El argentino, poniéndose el equipo al hombro para hacerle frente al sueño de conquistar el país y Europa, se transformó en uno de los referentes de la institución y la hinchada de La Dea.

Aunque al día de la fecha es uno de los elementos más destacados e importantes del primer equipo, todo indica que la relación del Papu con Gian Piero Gasperini, DT del club, no es de las mejores. Saliendo del equipo cada vez con mayor regularidad, el argentino no tardó en exteriorizar su fastidio por la situación que vive al día de la fecha.

Este lunes, a través de su cuenta de Instagram, el atacante argentino manifestó: "Queridos fans del Atalanta, les escribo aquí porque no tengo forma de defenderme y hablar con ustedes. Solo quería decirles que cuando me vaya, se sabrá la verdad de todo. Ustedes me conocen y saben quién soy. Los ama, su capitán".

