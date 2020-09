Álvaro González se defendió y Neymar lo destruyó: "Sé un hombre, racista"

Protagonizando un duelo más que acalorado y lleno de polémicas, París Saint-Germain y Olympique de Marsella cerraron su cotejo por la Ligue 1 con un total de cinco expulsados sobre el cierre del mismo. Neymar, así como dos de sus compañeros y otro par de rivales, tuvieron que salir del campo de juego antes de tiempo.

Ya terminado el partido, la historia siguió en redes sociales: el ex Barcelona, exteriorizando su fastidio, apuntó contra Álvaro González y lo acusó de lanzar palabras racistas en su contra. Generándose un gran revuelo, las críticas hacia el futbolista del equipo ganador no tardaron en llegar.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊�� — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

Fastidiado por el bochornoso episodio protagonizado, el atacante, lanzando publicaciones más que contundentes, escribió: "Lo único de lo que me arrepiento es no haberle podido dar en la cara a ese gilipollas".

El español, haciéndose eco del gran revuelo generado en torno a su apellido, no tardó en defenderse. "No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo", escribió mediante su cuenta de Twitter.

Citando la publicación de González y respondiendo de forma contundente la misma, Ney no se guardó nada y replicó: "No eres hombre para asumir tu error. Perder es parte del deporte, pero insultar y traer el racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡Yo no te respeto! No tienes carácter. Asume lo que dices... Sé un hombre. Racista".

