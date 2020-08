Andrés Marocco le disparó a James Rodríguez y pone en duda su humildad

James Rodríguez finalizó la última temporada con muchas situaciones adversas. Su ciclo en el Real Madrid no fue el ideal y sobre el final de la temporada del fútbol español, fue relegado de la plantilla y en las últimas semanas su representante se encuentra buscandole un nuevo equipo con el que seguro militará en la siguiente temporada.

Cuando parecía que la tormenta terminaría, el 10 volvió a reaparecer en las polémicas luego de sus picantes declaraciones sobre diferentes temas. En ESPN FC Andrés Marocco se refirió a sus pronunciamientos sobre Freddy Rincón y allí le criticó con muchisima fuerza.

"Lo que si no me gustó es como se refiere a Fredy Rincón. James tiene que aprender a no tomarse las cosas personalmente", dijo el analista en el úiltimo programa de televisión emitido en este canal deportivo.

Marocco asume que James no lo haya dicho muy enserio y considera que lo que dijo fue por tomar el pelo. El periodista considera que por el momento el hombre del conjunto merengue no ha sido humilde en este sentido.

"A Freddy Rincón en Colombia siempre hay que tenerle mucho respeto. Freddy dijo algo de él en algún momento que no le gustó y me parece que no estuvieron acordes con lo que representa Rincón en el fúbtol Colombiano", sostuvo el comunicador.

