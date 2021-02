Un histórico italiano atacó a Cristiano: "Siempre fue egoísta"

La Juventus de Cristiano Ronaldo tuvo una jornada complicada ante el Porto por la Champions League y se vio reflejada en el resultado, teniendo en cuenta que cayó por 2 a 1. Sin embargo, el descuento de Federico Chiesa lo dejó con vida de cara a la vuelta.

El delantero portugués no tuvo su noche soñada y no pudo marcar la diferencia que suele sacar en cada partido. A un ex delantero del fútbol italiano no le gustó nada la actitud de CR7 y no tuvo pelos en la lengua para criticarlo públicamente.

"Siempre fue egoísta, no quiere saber si otros marcan, es el tipo de jugador que vive para marcar. No vive para el juego, vive para el gol, eso es evidente", expresó Antonio Cassano, ex delantero del Real Madrid, Milan, Roma, entre otros; en el canal de Twitch de Christian Vieri.

Cassano junto a Diego Milito (2012)

"Si le pones a Xavi, Iniesta, Modric o Kroos por detrás te va a marcar 50 goles, pero en la Juve las ideas se están cambiando y presentando un nuevo proyecto de juego. Y aquí está metido en líos y seamos honestos, pasan los años para todos y para él", opinó el italiano y agregó: "Es un fenómeno y puede que haya marcado mil millones de goles, pero puede que tenga problemas con la idea de juego de Andrea Pirlo".

Se ve que a Cassano nunca le cayó muy bien CR7...

