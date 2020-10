Arsenal estiró su buena racha venciendo al Sheffield United

Les presentamos el estadio del Eastbourne Town FC de la novena división del fútbol inglés. Una verdadera reliquia para todos los amantes del fútbol... ���������������� �� El estadio se llama The Saffrons y está ubicado en Eastbourne. Tiene capacidad para 3000 personas y fue fundado en 1886. �� La puerta de entrada (primera foto a la izquierda) se construyó en 1914. Recién hubo que esperar hasta 1994 para que la cancha tuviera luz eléctrica. �� En la foto horizontal de abajo se puede ver una construcción inglesa. Es el ayuntamiento de la ciudad, que tiene más de 200 años de antigüedad. En la mitad de los partidos, se escuchan campanas provenientes de iglesias que rodean el estadio. ⚽ El club es uno de los más antiguos del mundo, una reliquia para el deporte �� El mejor futbolista en la historia del club es John Piercy, quien disputó 38 partidos en la Premier League con las camisetas el Tottenham Hotspurs y Brighton. Ya sabes por quien debes alentar del fútbol inglés, un club maravilloso ��

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Oct 4, 2020 at 7:05am PDT